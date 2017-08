Faa'a : l'école maternelle de Vérotia inaugurée jeudi

Rédaction web avec communiqué

La nouvelle école Vérotia est prête ! En 2011, le Conseil municipal de Faa'a autorisait la reconstruction de la structure scolaire. En effet, le terrain était anciennement occupé par une école maternelle, nommée également Verotia, détruite dans les années 90 par un cyclone.Les travaux ont duré plusieurs mois. Le nouvel établissement possède désormais une surface totale de 1 942 m² couverts. Une grande importance a été donnée aux espaces verts pour permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier des meilleures conditions d’études et de travail dans un cadre naturel et ventilé.L'école pourra accueillir près de 230 enfants dès la rentrée scolaire.