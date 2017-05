Faa’a : 6 mouvements sociaux en 7 ans à l’aéroport

Ils seront encore des centaines à dormir dans un aéroport transformé en dortoir pour venir en aide aux touristes dépités ce soir. Si les autorités appellent les syndicats à la responsabilité, l’aéroport reste le théâtre de référence des conflits sociaux depuis 2010. Et pour cause : il y a eu 6 grèves en 7 ans.



La dernière remonte au printemps 2016. Le personnel au sol d’Air Tahiti s’était mobilisé dans un contexte de menace de grève générale dans le pays sur fond de réforme de la PSG. Le mouvement social avait provoqué une baisse de 30% de la fréquentation de l'aérodrome de Raiatea.



Quelques mois plus tôt, en décembre 2015, en pleines vacances de Noël, Air Tahiti Nui accusait des retards de vols dus à des discussions sur les accords d'entreprise.



En décembre 2014, juin et juillet 2013, c’est la société d'avitaillement Newrest qui protestait. Quant à l’année 2012, elle est marquée par les mouvements sociaux en série d’Air Tahiti Nui.



La dernière grève des pompiers date de 2010. Elle avait alors bloqué 4500 passagers.



Le gouvernement a réaffirmé sa présence à la table des négociations aujourd’hui en Conseil des ministres. Il demande à chacun de prendre ses responsabilités afin de mettre un terme à la grève. « Il faut trouver une issue rapide à ce conflit pénalisant pour l’activité touristique, la libre circulation des personnes et pour toute l’activité économique du pays », affirme Jean-Christophe Bouissou. Les négociations reprendront ce jeudi.