Exercice de cyber-sécurité à Tahiti

Cet exercice de gestion de crise, CyberFenua 2017, mis en place par le haut-commissariat, se déroulera pendant 30 heures, simulant ainsi une durée de 15 jours. Il mobilisera les acteurs publics et privés qui pourraient être la cible de cybercriminels, et qui devront tester les réponses adaptées prévues par les plans de continuité d’activité. L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information prêtera par ailleurs son concours, en armant une cellule de crise depuis Paris.

La démarche est conçue pour atteindre plusieurs objectifs :

- sensibiliser et mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés de la sécurité des systèmes

informatiques pour évaluer leur capacité à appréhender une situation inattendue et

défavorable.

- analyser rapidement la situation et identifier les conséquences des différents types d’attaques

cybercriminelles à l’encontre des services publics et des entreprises pour y répondre.

Le scénario retenu prévoit une série de cyber-attaques avec notamment, des virus et attaques sur le parc PC (entreprises, collectivités et particuliers), des attaques et effacements des systèmes d’exploitation des serveurs, des attaques sur les équipements d’infrastructure, le câble optique numérique reliant la

Polynésie à Hawaï sera coupée virtuellement.

Les principaux acteurs de cet exercice sont : les services de l’Etats et du Pays (services de santé notamment) et les administrations, des entreprises majeures dans les domaines de l’approvisionnement énergétique, du

Rédaction Web avec communiqué

transport, des télécommunications, des médias etc...