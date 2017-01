Evolution farm, le premier guide pratique d'agriculture naturelle au fenua

Ecrit par Johnny Rydge, fils de Miriama Prokop, Evolution Farm témoigne du parcours et des découvertes d'un agriculteur en quête de sens. De cuisinier à entrepreneur et globetrotteur, Johnny Ridge est revenu en 2009 dans les îles où il est né, et est depuis, devenu agriculteur. Comment produire des légumes et nourrir les populations des îles sans lutter contre la nature mais en faisant d'elle notre meilleur allié ? L'auteur vous dévoile tout dans cet ouvrage.