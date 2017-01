Eva Luna, votre nouvelle telenovela sur TNTV

Synopsis



Issue de la campagne, Eva Gonzalez est obligée de partir vivre à Los Angeles avec sa famille. Avant de partir, sa tante Augusta lui tire les cartes.... Elle lui prédit un futur sombre. Eva connaîtra un homme...et que cette homme lui fera connaître "Le Paradis et l'Enfer ".



Eva se rend à L.A avec sa sœur et son père. Cette jeune immigrante qui n'a pas fait d'études, va devoir lutter pour survivre. Trouver un emploi, s'occuper de sa famille, et ne pas succomber aux nombreuses tentations qu'elle rencontrera dans la rue : l'argent facile, la drogue, et la prostitution. Ce qui ne sera pas le cas de sa sœur Marisol.



Un coup du sort terrible frappe alors la famille. Un conducteur provoque un accident dans lequel meurt Ismael, le père d'Eva. La jeune femme jure alors de se venger de cet homme.