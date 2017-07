Eva Luna : résumés des épisodes

Episode 211

Docteur Riviera déclare qu’il a fourni à Marcela la substance pour tuer toutes ses victimes. Il avoue qu’il lui a aussi donné le poison pour tuer les parents et la première femme de Daniel Villanueva. Marcela voulait que sa fille Victoria épouse Daniel. Docteur Riviera déclare également qu’elle a également tué son second époux, le père de Leonardo. Marcela dit que Riviera prend sa revanche sur elle parce qu’elle l’a rejeté. Riviera atteste également que Marcela a tué le frère de Rita parce qu’elle voulait son silence. Il l’a menacé d’aller à la police le meurtre de sa sœur. Le verdict du jury tombe. Marcela est déclarée coupable. Marcela prend un pistolet et essaie de tuer Eva. Cependant, quand elle est sur le point de tirer sur Eva, Leonardo la pousse. Finalement, Marcela est arrêtée.



Episode 212

Francisco planifie de gagner le cœur de Jackie et il demande de l’aide à Laurita. Cependant, Jackie pense qu’elle ne peut plus continuer à attendre Francisco donc elle appelle Humberto. Victoria s’échappe et prend un taxi. Elle va chez elle et voit que Liliana est dans la voiture avec Daniel. Elle réalise que Liliana l’a enfermée dans le but de gagner le cœur de son époux. Victoria affronte Liliana et elles se battent. Daniel arrive.



Episode 213

Eva dit à sa mère que Julio a fait croire qu’il était mort car Marcela l’empoisonnait. Debora avoue à Eva ce qu’elle a entendu Marcela parler dans son sommeil. Elle parlait de l’accident des parents de Daniel. Debora promet de mener son enquête jusqu’à ce qu’elle découvre la vérité. Eva prend rendez-vous avec Docteur Basanez. Elle lui demande de lui donner les documents pour la séparation des biens matrimoniaux. Leonardo est offensé qu’Eva ne lui fasse pas confiance mais il accepte.



Episode 214

Marcela va au bureau de Daniel. Elle l’accuse d’avoir poussé sa fille à le tromper, à cause de son indifférence et son manque d’amour. Elle dit que Victoria est sur le point de perdre ses esprits et que tout est de sa faute. Elle l’avertit de ne pas divorcer sa fille, sinon elle inventera tout sorte de mensonges. Alors il repartira en prison pour le meurtre du père d’Eva. Marisol est sur le point d’enregistrer son premier CD mais Damian la fait chanter. Si elle ne lui donne pas d’argent, il dira à la presse qu’elle était danseuse afin de ruiner sa carrière. Marisol demande à Giorgio de lui prêter de l’argent. Marisol lui parle du problème avec Damian. Giorgio lui conseille de dire à Gerardo la vérité sur son passé.



Episode 215

Renata dit à Julio que Victoria n’est pas la fille de Marcela . Elle a volé l’enfant pour le donner à Marcela. Car cette dernière l’avait menacée de la tuer. Finalement, Renata avoue à Julio que Justa et lui sont les parents de Victoria. Renata va voir Justa et lui dit qu’elle est à blâmer pour toutes les souffrances qu’elle a subies. Liliana attend Daniel pour rentrer et l’encourage à boire. Liliana en profite pour verser un peu de poudre dans son verre. Daniel endormi elle appelle Eva. Eva arrive et Daniel dans le lit de Liliana. Eva retourne à la maison, dévastée. Elle dit à sa tante Matilde que Daniel joue avec elle. Daniel se réveille et Liliana lui dit qu’ils ont fait l’amour.



Episode 216

Victoria part à la recherche de Leonardo afin d’avoir son aide mais il refuse. Victoria lui dit que Liliana veut tuer Eva. Leonardo répond qu’ils n’ont jamais été frère et sœur. Elle a été adoptée. Leonardo jette Victoria du bureau. Ensuite, Leonardo affronte Liliana. Il la menace : si elle fait quoi que ce soit à Eva, elle va en payer les conséquences. Cependant, Liliana lui dit que Victoria ment. Liliana dit à Leonardo de lui faire confiance, elle a fait croire à Daniel qu’ils ont couché ensemble.



Episode 217

Renata dit à Justa que Victoria Arismendi est sa fille. Victoria demande à Gallo de l’aider pour qu’elle puisse allez voir sa mère. Elle lui demande si elle a été adoptée. Marcela lui dit que oui. Marcela lui dit qu’elle une batarde, le produit d’une liaison de son père avec une secrétaire. Marcela dit à Victoria qu’elle la déteste. Victoria va voir Julio et lui demande qui est sa mère. Juste à ce moment-là, Justa arrive. Victoria s’enfuit poursuivie par la police. Dansa sa fuite, elle a un accident de voiture.



Episode 218

Leonardo menace Tony mais ce dernier s’énerve et lui répond que si il ose faire quoi que ce soit à Alicia ou à son futur bébé, il dira tout à Daniel. Il va également envoyer à Eva une des photos que Leonardo a prises d’elle quand il l’a droguée.



Episode 219

Victoria est emmenée aux urgences. Détective Varela prévient Julio. Julio va voir Justa et partent pour l’hôpital. Victoria est dans le coma. Leonardo demande à Gallo d’appeler Tony. Mais c’est pour attirer et tuer Tony.



Episode 220

Tony essaie de prendre le pistolet et commencent à ce battre. Au final, un coup de feu est tiré. Leonardo demande à Eva qu’il va fixer la date de leur mariage.