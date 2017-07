Eva Luna : résumés des épisodes

Episode 201

Victoria ment à Laura. Elle lui fait croire que son père a eu un accident. Renata les voit partir. Victoria amène l’enfant dans une maison abandonnée. Victoria appelle Eva et lui dit que si elle lui obéit, elle va libérer Laura. Eva accepte. Victoria pointe une arme sur elle. Daniel appelle Eva, qui laisse le téléphone allumé pour qu’il puisse entendre ce qui ce passe. Eva essaie de donner des informations pour qu’ils puissent venir les sauver. Daniel et la police arrivent.



Episode 202

Victoria attache Eva. Elle appelle Liliana. Liliana lui dit de tuer Eva et mettre le feu à la maison en y laissant la fille dedans. Eva parvient à se détacher puis quitte la maison avec Laura. Victoria réalise qu’elles sont parties et les cherche. Elle entend une voiture de police et s’enfuit. Daniel arrive et remercie Eva d’avoir sauvé sa fille. Alicia avoue à Tony qu’elle attend l’enfant de Leonardo. Alicia dit à Tony qu’elle va dire à Eva la vérité avant que le mariage ait lieu.



Episode 203

Daniel dit à Eva que Leonardo lui a montré des photos d’elle au lit avec lui. Eva demande à Leonardo des explications. Giorgio va voir Daniel : il ne laissera pas un homme innocent allez en prison. Il lui raconte qu’il a entendu Leonardo dire à Marcela qu’il a tué le père d’Eva. Leonardo demande à sa mère Marcela de forcer Alicia à avorter. Mais Alicia refuse et dit à Marcela que Leonardo a signé un contrat de séparation de biens avec Eva. Marcela s’énerve. Leonardo lui jure qu’il lui donnera tout ce qui est à son nom.



Episode 204

Justa rencontre Julio et lui dit qu’elle ne veut plus le revoir. Ricardo et Adrian sont sa nouvelle famille et ils ont besoin d’elle. Julio accepte. Marcela paye Gallo. Elle veut de débarrasser d’Eva.



Episode 205

Marcela dit à Renata qu’elle va tuer Eva. Elles vont prétendre qu’un cambrioleur est entré dans la maison et a tiré sur Eva. Renata vide l’arme de Marcelle. Puis elle avertit Eva du plan de Marcela. Eva appelle Daniel et sa mère Debora. Eva entre dans la maison. Marcela pointe l’arme sur elle. Arrivent Daniel et Renata. Marcela tire mais l’arme n’est pas chargée. Ils avaient tout planifié pour envoyer Marcela en prison. La police arrive. Marcela dit à son avocat de la faire faire sortir.



Episode 206

Tony entend la chanson de Marisol à la radio et l’appelle pour la féliciter. Marisol et Francisco décident de divorcer afin que chacun d’eux puisse réaliser son rêve. Francisco veut une famille, et Marisol poursuivre sa carrière

Gerardo demande à Marisol de venir le voir. Ronald a confirmé sa participation à un évènement important. Ils vont partir en tournée. Marisol est contente. Liliana implore l’aide de Daniel.



Episode 207

Marisol dit à Gerardo que Francisco et elle vont divorcer. Gerardo lui dit à Marisol qu’il est tombé amoureux d’elle. Cependant Marisol veut se dévouer à sa carrière donc elle n’est pas prête à s’investir dans une autre relation. Gerardo lui dit qu’il l’admire. Marisol dit au revoir à Justa. Marisol conseille à Francisco de regarder autour de lui car le bonheur est peut-être tout près. Liliana va vivre chez Daniel sous le prétexte que Victoria l’a menacée et qu’elle a peur de vivre seule.



Episode 208

Leonardo dit à Alicia qu’il est d’accord pour qu’elle garde le bébé. Il lui demande de lui accorder un peu de temps pour avouer la vérité à Eva. Tony offre un ours en peluche à Alicia et la demande en mariage. Alicia se sent étourdie et sa tante Matilde réalise que la nourriture ne lui convient surement pas. Matilde insiste pour qu’elle aille faire un contrôle. Alicia lui avoue qu’elle est enceinte.



Episode 209

Eva demande à Leonardo qu’ils attendent la fin du procès de Marcela pour se marier. Tony décide de se retirer de l’organisation mais Gallo pense que Tony aime trop l’argent. S’il quitte le business, Tony signe son arrêt de mort. Le procès contre Marcela commence. Debora déclare avoir entendu Marcela avouer qu’elle a tué les parents de Daniel. Ensuite elle rajoute que Détective Verela a trouvé le reçu prouvant que Marcela avait loué une voiture ce jour là. Detective Varela déclare qu’il a eu toujours des doutes sur l’accident. Le manager de l’hôtel dit que Marcela n’a jamais appelé pour rapporter un incendie dans sa chambre d’hôtel. Mr Villa Gomez, le médecin légiste maintient qu’il a trouvé des traces de poison dans les os de la victime.



Episode 210

Julio vient à la barre. Marcela devient nerveuse et commence à crier sur lui. Julio déclare que sa femme a voulu l’empoisonner en lui donnant des médicaments avec de la strychnine. Il l’a réalisé quand un soir son chien a bu son café par accident et qu’il soit mort le lendemain. Il a fait analyser les médicaments et a réalisé que Marcela l’empoisonnait doucement. A tour de rôle, Eva, Renata et Daniel viennent témoigner.