Eva Luna : résumés des épisodes

Episode 187

Eva affronte sa tante Matilde et lui dit que sa mère Debora les a toujours cherchées et que c’est son père Ismaël qui les a éloignées. Eva sait qu’Ismael les as prises à Los Angeles pour les réunir avec leur mère mais Maltilde n’est pas d’accord avec ça. Elle clame que Debora l’a trompé qu’ensuite elle a abandonnée les filles. Matilde pense ensuite qu’elle en fait trop et s’excuse chez Eva, Alicia et Debora parce qu’elle connait toute la vérité : Debora ne les a pas abandonnées mais elle n’a pas voulu leur dire parce qu’elle voulait punir Debora pour avoir tromper Ismael. Puis, elle devient silencieuse parce qu’elle n’a pas envie de salir sa mémoire. Eva, Alicia et Debora pardonne à Matilde.



Episode 188

Julio donne à Justa un collier de perle qu’il a depuis des années Elle se rappelle le moment et se rend compte qu’elle est surement encore amoureuse de lui. Renata dit à Julio que Marcela sera seule ce soir donc il va la voir pour lui faire peur.

Daniel affronte Leonardo en façe d’Eva en disant qu’il lui avait prêté sa voiture le jour de l’accident. Apparemment Leonardo voulait acheter quelques téquilas. Il rajoute que quand Leonardo est rentré il était nerveux et qu’il a perdu le contrôle de la voiture et heurté un arbre. Daniel clame que Leonardo a même offert de payer les réparations de la voiture comme ça il ne signalerait pas l’accident. Leonardo dit qu’il ne peut pas le blâmer et Eva est confuse.



Episode 189

Julio se montre dans la chambre de Marcela et elle a tellement peur qu’elle s’évanouit. Renata appelle Leonardo pour lui parler de la crise de sa mère et elle essaie de réveiller Marcela. Puis, Marcela dit à Leonardo qu’elle a vu Julio, elle dit qu’il est vivant. Leonardo pense que sa mère boit trop et c’est pourquoi elle délire. C’est l’anniversaire d’Adrian et Justa et Ricardo ont tout préparés pour la fête. Francisco arrive à la fête avec Laura et Jackie. Laura offre à Adrian une télé pour sa chambre comme cadeau d’anniversaire. Puis Eva arrive et offre à Adrian un ordinateur portable, elle lui dit qu’elle l’a acheter pour deux raisons : Premièrement comme cadeau d’anniversaire et secondement, il sera utile pour l’école puis ce que c’est un très bon élève qui a de très bonnes notes. Adrian est très content.



Episode 190

Liliana promet à Leonardo qu’elle va séduire Daniel mais peu importe combien c’est dur, elle essaie, elle ne peut pas arrêter de penser à Daniel et s’en va... Liliana est furieuseLeonardo embrasse Alicia quand elle va dans sa chambre. Eva rentre dans la chambre soudainement et voit ça mais Leonardo agit normalement et dit qu’il a appelé Alicia pour lui raconter ce qui ce passe avec sa mère. Alicia continue de dire à Eva de ne pas épouser Leonardo parce qu’elle sait qu’elle ne l’aime pas. Elle dit qu’elle ne peut pas l’épouser juste parce que c’est une bonne personne qu’elle l’aime bien. Elle est certaine qu’aucun d’eux ne sera heureux de cette façon.Victoria est désespérée parce que Daniel ne revient pas, elle pense qu’elle ne peut pas rester enfermée dans sa chambre toute la journée donc elle commence à travailler sur un plan : Elle se réveille comme si rien ne c’était passé, elle s’assoit pour prendre le petit déjeuner avec Daniel et Laura, elle devient très gentille avec eux et avec Jackie. Daniel appel docteur Rivera et lui explique la situation donc ils décident de se rencontrer. Daniel va prendre Victoria pour le voir comme ça il pourra l’examiner.



Episode 191

Marcela parle dans son sommeil et mentionne Julio et l’accident subit par Monica et Pedro, les parents de Daniel. Une fois endormie, elle dit qu’elle les a tués et qu’elle pourrait le refaire, elle dit également qu’à cause d’eux, elle a eu la main brulée. Debora entend Marcela dire tout ça puis elle essaie de trouver en demandant à Victoria, qui est venue rendre visite à sa mère, qui sont les personnes que Marcela a mentionner et comment ils sont morts. Victoria lui dit que ce sont les parents de Daniel et qu’ils sont morts de façon tragique, brulés dans leur voiture après qu’elle ait explosé. Elle dit qu’elle était trop jeune quand c’est arrivé et sa mère était en voyage.Debora voit Julio et l’affronte mais il essaie de lui faire croire qu’elle le confond avec quelqu’un d’autre. Julio appel rapidement Eva pour qu’elle évite de parler de lui à Debora, Marcela ou à Leonardo mais Debora est déjà en route pour parler à Leonardo.



Episode 192

Alicia dit à Eva qu’elle est amoureuse de Leonardo. Elle lui dit que pendant son absence d’un an, Leonardo était vraiment gentil avec elle, il l’a aidé quand Daniel a voulu la renvoyer. Alicia n’ose pas lui dire qu’elle est la maitresse de Leonardo mais elle sait qu’Eva a le droit de le savoir parce que Leonardo la trompe.Gallo appel Marcela et lui dit qu’il n’a pas trouvé Bruno mais il a un indice sur une femme qui pourrait peut être savoir ou il est. Gallo envoie une photo de Rosaura dans le téléphone de Marcela. Elle affronte Rosaura et lui demande si elle sort avec Bruno.



Episode 193

Eva arrive avant que Debora ait le temps de dire à Leonardo que Julio est toujours vivant. Eva et Debora prétendent qu’elles vont parcourir des magasines sur le mariage et Eva dit à sa mère que Julio a inventé sa mort parce qu’il a découvert que Marcela l’empoisonnait peu à peu. Debora dit à Eva ce qu’elle a entendu quand Marcela parlait dans son sommeil de l’accident des parents de Daniel. Marcela n’a pas juste avoué qu’elle les avait tués, mais aussi qu’elle pourrait le refaire. Debora promet de mener son enquête jusqu’à ce qu’elle découvre la vérité.

Eva prend rendez-vous avec Docteur Basanez et lui demande de lui donner les documents pour la séparation des biens matrimoniaux afin que Leonardo les signes, Leonardo est offensé qu’Eva ne lui fasse pas confiance mais est d’accord de signer les papiers. Il dit ensuite à Marcela que c’est lui qui a fait signer les papiers à Eva au cas où quelque chose lui arriverait, il est écrit dans les documents que tous ses actifs reviendrait à Marcela.



Episode 194

Marcela est fière que son fils ait pris un si bon départ. Elle va au bureau de Daniel et l’accuse d’avoir poussé Victoria a le tromper à cause de son indifférence et son manque d’amour. Elle dit que Victoria est sur le point de perdre ses esprits et que tout est de sa faute. Elle l’avertit de ne pas divorcer sa fille, elle promet de mentir sous serment et d’inventer tout sorte de mensonges juste pour le faire repartir en prison pour le meurtre du père d’Eva. Marisol est sur le point d’enregistrer son premier CD mais Damian lui demande toujours son argent et la menace d’aller voir la presse et de dire à tout le monde qu’elle était danseuse de table dans le but de ruiner sa carrière. Marisol demande à Giorgio de lui prêter de l’argent. Giorgio lui demande c’est pourquoi et Marisol lui parle du problème avec Damian. Giorgio essaie de parler avec un peu de bon sens en lui disant que Damian ne va pas arrêter son chantage et lui conseille de dire à Gerardo la vérité sur son passé.



Episode 195

Debora commence à faire des recherches sur la mort des parents de Daniel, elle parle à un détective et a un médecin légiste et confirme que Marcela ne pas brulée sa main à l’hôtel ou elle restait : Selon le manager de l’hôtel, Marcela n’a rapporter aucun feu le temps qu’elle y était et si il y avait eu un incendie, quelqu’un de la maintenance aurait fait un rapport. Finalement, Debora parle au détective Varela qui suspecte la même chose qu’elle et confirme que selon le rapport de police, l’accident a eu lieu quand le père de Daniel est arrivé à la cabine et qu’il garait sa voiture, il a perdu le contrôle et sa femme et lui sont tombés de la falaise. Détective Varela n’a pas de preuve donc le cas est clos mais il suspecte qu’il y a eu un jeu irrégulier. Eva veut parler de ça à Daniel.



Episode 196

Rosaura part en vacance sans demander la permission à Leonardo de laisser son travail. Rosaura rencontre Bruno et Gallo les découvre ensemble et appel Marcela pour lui dire que Bruno est à Miami avec son employée Rosaura. Marcela va dans la chambre ou Bruno et Rosaura sont sur le point de faire l’amour et les découvre.

Marcisol affronte Gerardo et lui explique qu’elle a travaillée en tant que danseuse de table. Il la remercie de lui avoir parlé de ça au cas où ils doivent faire face à des accusations ou des potins dans le futur. Gerardo ne veut pas annuler leur contrat et il dit à Marisol qu’ils doivent donner une leçon à Damian parce qu’il ne peut pas continuer à la menacer.