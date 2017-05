Eva Luna : résumés des épisodes

Episode 147

Leonardo est avec Eva et à ce moment-là, Daniel entre et devient jaloux. Debora ne sait pas comment se rapprocher de ses filles parce que la seule qui peut l’aider c’est Matilde et elle ne veut pas.Justa et Ricardo portent plainte contre Tomas avec Adrian pour abus physique. Marcela avoue à Victoria qu’elle a abandonné les charges contre Eva parce que c’était les conditions de Julio pour qu’il lui rende son compte en banque. Daniel dit à Francisco qu’il est amoureux d’Eva. Leonardo demande à Eva l’identité du père de son fils et elle lui avoue que c’est Daniel. Au même moment, Victoria entend la conversation de derrière la porte. Victoria décide de tomber enceinte de Daniel et va faire une consultation médical.



Episode 148

Renata refuse de suivre les ordres d’Eva mais elle finit par prendre le contrôle. Renata se sent coupable d’avoir mentit à Marcos et va le voir, elle décide de lui dire personnellement que Justa est vivante mais Marcos lui dit qu’il a déjà déchiré la lettre que Julio avait laissé à Justa. Matilde décide de ne pas parler de Debora à Eva. Francisco propose à Jackie d’aller voir un film et elle accepte. Marcela va à l’agence et tente de pénétrer son bureau mais Eva y est, elle y travaille et elle l’a envoyée vers un plus petit bureau. Cette situation agace énormément Marcela. Giorgio dit à Eva qu’il va prendre les commandes de Marcela donc Eva le vire. Giorgio dit à Marcela qu’Eva vient de le virer mais Marcela devient furieuse et dit qu’il est temps pour elle de passer à l’étape suivante.



Episode 149

Giorgio dit à Marcela qu’Eva la viré donc Marcela tente de faire renvoyer Alicia par revanche mais Alicia refuse d’accepter ça. Pour ce faire, Alicia explique qu’elle doit d’abord parler à Eva parce qu’elle est la propriétaire de tout. Leonardo donne à Eva une fleur et lui déclare son amour. A ce moment-là, Daniel arrive et devient jaloux. Daniel prend Eva dans ses bras et lui dit qu’elle le cherche pour l’embrasser mais Eva l’arrête et au même moment Alicia rentre et les voit ensemble. Marcos dit à Julio que Justa est vivante, que c’est Renata en personne qui lui a dit. Daniel ne sait pas pourquoi Eva est aussi fâchée contre lui donc il demande à Leonardo s’il sait quelque chose. Leonardo répond que oui mais qu’il ne peut pas parler. De plus, il lui dit de ne pas parler à Eva des photos qu’il lui a montré sur lesquelles Leonardo a soit disant couché avec Eva.



Episode 150

Jackie et Francisco sortent pour leur premier rendez-vous. Victoria découvre qu’elle a un problème qui l’empêche d’avoir des enfants, ça la rend furieuse. Debora questionne Eva sur sa mère mais Eva dit qu’elle ne veut même pas pensée à elle parce que sa mère les a abandonnées quand elles étaient petites. Debora lui demande si elle est vraiment sur de ça et Eva répond que son père lui a dit ça. De plus, elle n’a aucune raison de ne pas le croire. Eva renvoie Tony et demande de l’aide à Leonardo. Alicia dit à Leonardo qu’Eva et Daniel s’aiment toujours parce qu’elle les a vu ensemble.



Episode 151

Alicia dit à Leonardo qu’elle a vu Daniel et Eva ensemble donc Leonardo dit à Daniel que le fils d’Eva et aussi le sien et qu’ils étaient en contact tout le temps où elle était absente. Daniel s’énerve et quand il voit Eva il lui demande de lui dire la vérité mais Eva s’énerve et lui dit que ce ne sont pas ses affaires. Victoria est furieuse parce qu’elle sait qu’elle a un désavantage due au fait qu’elle n’est pas capable de porter l’enfant de Daniel donc elle dit à Tony de mettre un prix sur la tête d’Eva mais Tony n’ose pas faire quelque chose du genre. Renata dit àMarcos que Justa est vivante et il le dit à Julio.



Episode 152

Donc Julio va voir Renata et il lui dit qu’il veut récupérer Justa. Renata avoue qu’elle l’a toujours aimé et qu’elle va faire comme il a dit. Marcela est ramenée à la maison par Bruno dans un état d’ivresse. Marcela dit à Bruno que s’il l’a laisse, elle le tuera. Francisco et Jackie sortent ensemble et s’embrassent. Ils ont l’air vraiment heureux et amoureux. Adrian s’échappe de son père et repart chez Justa et Ricardo. Leonardo révèle son plan à Victoria et lui dit qu’il veut épouser Eva avant que tous ses mensonges soit découvert.



Episode 153

Leonardo promet à Victoria qu’il va essayer de persuader Daniel qu’il est le père de l’enfant d’Eva et qu’il va également essayer d’épouser Eva avant qu’elle ne découvre qu’il lui a mentit ouvertement. Leonardo demande à Eva de l’épouser. Au départ, elle n’accepte pas puis après elle y songe parce qu’elle sent que Daniel va essayer de lui prendre son fils si il apprend qu’il est le père. Eva force Marcela à quitter le bureau. Marcela est furieuse et dit à Giorgio qu’elle ne peut pas affronter Eva et qu’elle veut la voir morte. Debora va rendre visite à Marcela et une fois au manoir elle rentre dans la chambre d’Eva et parle à Eva et Alicia. Puis, Maltilde rentre avec le bébé et Eva demande à Debora si elle veut s’occuper de lui. Debora accepte parce qu’elle sait que le bébé est son petit-fils. Marcela voit ça et dit à Debora qu’elle ne veut plus qu’elle lui rendre de visite. Puis, elle dit à Eva qu’elle veut lui parler dans sa chambre.



Episode 154

Là-bas, elle lui demande de garder Giorgio dans la compagnie et menace Eva en lui disant qu’elle devrait faire très attention à son enfant, qu’elle devrait fermer sa chambre à clé la nuit parce que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Daniel demande à Eva si Pablo est son enfant. Alicia est jalousie parce que Leonardo donne trop d’attention à Eva. Elle pense qu’Eva a tout parce qu’elle est tellement plus mignonne qu’elle. Francisco dit à Daniel qu’il a des sentiments pour Jackie mais qu’en même temps il n’arrive pas à arrêter de penser à Marisol. Mais quand il voit Jackie il se sent obligé de lui dire qu’il ne veut pas qu’elle soit confuse parce qu’il l’embrasse, qu’il l’a voit juste comme une sœur jumelle. Puis, Jackie lui dit qu’elle le considère comme un grand frère. Au final, ils se sentent tous les deux tristes à cause de ce qu’ils ont dit parce qu’ils s’aiment vraiment l’un l’autre.



Episode 155

Renata donne à Justa l’adresse d’un endroit où ils vont lui donner une information importante sur Julio. Justa dit qu’elle n’ira pas parce qu’elle pense que Julio appartient à son passé mais Renata lui dit que Julio est une grande part de son présent, plus qu’elle ne peut l’imaginer même. Daniel demande à Eva si il est le perd de son fils. Effrayée qu’il puisse penser qu’il a le droit de réclamer l’enfant, elle lui dit que Leonardo est le père. Daniel se sent mal et n’arrive pas à croire que Leonardo soit le père de l’enfant d’Eva. Daniel se sent tellement mal à cause de ce qu’Eva vient de lui dire qu’il méprise Victoria. Elle veut l’embrasser mais il s’éloigne d’elle. Daniel va chercher Laura au pensionnat, elle est la seule qui le fait rire. Donc, il lui demande de passer la journée avec lui sur le bateau.



Episode 156

Laura veut prendre son chien Chico avec elle et Daniel accepte. Leonardo insiste sur la demande en mariage qu’il a fait à Eva mais elle continue de refuser. Eva parle à sa sœur de la proposition de Leonardo et Alicia n’admet pas le fait qu’elle est amoureuse de lui, elle pleure juste et passe une nuit terrible. Alicia ne laissera pas sa sœur épouser Leonardo. Même si elle doit attendre une demi-heure avant le mariage, elle est déterminée à dire à sa sœur qu’elle va épouser celui dont elle est amoureuse. Bruno essaie de faire en sorte que Marcela signe quelques papiers ce qui lui permettra d’avoir le reste de son argent. Il essaie de la rendre ivre afin qu’elle signe les documents mais Marcela n’arrive pas à lire ce qu’elle doit signer donc elle dit qu’elle va y réfléchir.