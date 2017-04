Eva Luna : résumés des épisodes 95 à 104

Episode 95

Leonardo fait croire à Eva que c’est Daniel qui a renversé son père et l'a laissé mourir sur la route. Eva le croit et se sent misérable. Marisol célèbre le fait qu'elle va épouser un millionnaire et tout le monde est heureux. Mais Eva arrive, ne dit pas bonjour et s’enferme dans sa chambre. Eva se sent déprimée et ne veut parler à personne. Claudia est à l'hôpital et demande au médecin comment va son bébé. Il lui dit que le temps qu’elle arrive à l’hôpital, elle avait perdue son bébé. Marcela et Victoria célèbrent le fait qu’elles seront celles qui vont mettre Eva en prison. Leonardo arrive et propose un toast parce qu'il a trouvé la solution pour qu’Eva et Daniel se haïssent l’un l’autre. Julio voit Marcela et Bruno ensemble et s’en va. Puis il se souvient de ce que son ami lui a dit sur le fait qu’il était empoisonné.



Episode 96

Julio veut se venger de Marcela. Justa va à la maison et Renata lui ouvre la porte. Elle ne peut pas croire qu'elle est là. Justa dit à Renata qu’elle a beaucoup de questions à lui poser et lui donne son numéro pour qu’elle puisse l'appeler le lendemain et s’en va. Daniel est nerveux au sujet des préparatifs du mariage. Il se rhabille et va à l'église pour attendre Eva, qui finira par ne pas venir. Eva va sur la tombe de son père, crie et jure de se venger. À ce moment là, Leonardo apparaît et la réconforte. Daniel part de l'église pour se rendre chez Eva mais ne la trouve pas. Il remonte à son manoir et raconte à Laura, Jackie et Francisco ce qui venait d'arriver.



Episode 97

Daniel arrive chez lui et est trés triste que Eva ne ce soit pas montrée au marriage et a ce moment exact Marcela arrive et commence à ce moquer de lui. Marcela dit à Daniel de la rejoindre afin qu’il puisse voir quelque chose qui va arriver à Eva. Daniel part avec elle à la banque ou le manager lui montre que quelqu’un a émis un cheque de 24 000 dollars. Il lui montre aussi des photos d’Eva déposant le dit chèque. Daniel refuse de croire qu’Eva est une voleuse mais Marcela insiste pour la dénoncer à la police. Marisol et Giorgio attende Francisco dans un restaurant mais Francisco ce sent mal quand il voit Giorgio.



Episode 98

Alicia demande à Tony de l’aider à trouver Eva. Renata se montre chez Justa et lui dis que sa fille est morte. Justa refuse de la croire et lui dit que des qu’ils ont su que Justa était morte Julio et Marcela était content. Victoria montre à Julio les photos de Eva et Daniel ensemble donc il sait ce qui ce passe entre eux, il dit à Victoria qu’il ne la supporte pas donc elle s’énerve et met son père dehors de la chambre. Leonardo prend Eva à sa maison familiale qui est loin de la ville et lui donne un peu de thé pour la faire dormir. Il croit qu’Eva va rester ici un bon moment.



Episode 99

Eva s’évanouie à cause du thé que Léonardo lui a donné. Léonardo profite du fait qu’elle soit endormie comme ça il peut lui retirer ses vêtements et prendre quelques photos d’eux deux comme si ils avaient fait l’amour quand ils étaient au lit. Marisol est en colère parce que Francisco l’a abandonnée mais ensuite il l’appel pour lui expliquer qu’il n’a pas pu lui dire qu’il ne viendrait pas parce qu’il était entrain de conclure une affaire de plusieurs millions de dollars donc Marisol lui pardonne. Alicia est inquiète parce qu’Eva ne se montre pas. Alicia cherche Eva partout jusqu’à ce qu’Eva l’appelle donc elles peuvent se rencontrer et parler. Daniel n’arrive pas à croire qu’Eva ait volée vingt-cinq mille dollars parce que si elle l’épouse elle aura tellement plus que ça. Cependant Marcela et Victoria lui font croire qu’Eva avait volée un chèque dans la maison et qu’à tout moment elle pouvait imiter sa signature.



Episode 100

Daniel se souvient qu’elle était dans son bureau le jour de l’anniversaire de Laurita. Daniel n’est pas vraiment sur de ça donc il va la chercher ou elle vit. La bas, il rencontre Tony qui lui dit qu’Eva est partit pour toujours.Marcela dépose une plainte contre Eva et dit au détective que Daniel Villanueva qui est son partenaire va également la poursuivre. Plus tard, la police va à la maison d’hôtes avec l’ordre de chercher Eva parce qu’ils ont un mandat d’arrestation. Cependant Tony leur explique qu’elle a ramassée ses affaires et qu’elle est partit la veille. Il dit aussi à la police qu’elle n’a aucun parent ici et Alicia également ne mentionne pas qu’elle est sa sœur. Alicia lit le rapport et se rend compte que Marcela et Daniel l’accuse de vol et de fraudes graves.



Episode 101

Alicia rencontre Eva et Eva lui dit qu’elle est vraiment effrayée et qu’elle n’a pas fait une seule des choses qu’on l’accuse d’avoir fait. Eva demande à Alicia de prendre soin de Tony et elle lui demande aussi de ne pas parler avec Daniel parce que c’est un homme vraiment méchant. Eva décide de ne pas dire à Alicia que Daniel est celui qui a tué son père. Eva décide de se venger de Daniel et au final elle dit que tout le monde devra s’habitué à la nouvelle Eva. Pendant qu’Eva parle avec Alicia, Leonardo l’attend dans la voiture. Plus tard, Leonardo et Eva reviennent à la maison ou ils restent comme ça Eva peut se cacher de la police. Leonardo rencontre Tony et lui demande de prendre les photos à développer et il lui interdit d’ouvrir l’enveloppe quand il lui remet les photos. Toutefois Tony se sent curieux et y jette un coup d’œil donc il pense qu’Eva et son patron sont amants.



Episode 102

Daniel est complètement furieux et commence à frapper sur beaucoup de choses dans sa chambre. Laurita entend et entre dans la chambre et lui demande ce qui ce passe. Daniel répond qu’Eva l’a quitté et trompé. Il lui dit qu’Eva était proche d’eux pour profit et qu’elle a volée de l’argent. A la fin, Daniel lui dit qu’Eva est le diable. Laurita n’y croit pas et lui demande de lui pardonner. Daniel est saoul et essaie de sortir mais Francisco ne le laisse pas faire.Francisco rencontre Marisol et lui demande de l’épouser dans deux mois. Tous les deux pensent qu’ils deviendront riches une fois mariée. Justa dit à Ricardo qu’elle est épuisée émotionnellement mais elle dit aussi qu’elle a renouvelée son énergie après avoir ressenti autant de sentiments différents. Justa dit qu’elle va s’accorder la chance d’être heureuse à nouveau.



Episode 103

Tony a regardé longuement les photos d’Eva et Leonardo au lit. Il planifie comment tirer avantage de ça avec Alicia. Julio a une attaque et rend visite à son ami Marcos, le docteur. Julio lui dit que Marcela essaie de l’empoisonner et qu’il a un plan pour aider Eva et donc il demande de l’aide à son ami. Daniel arrive à la réunion en mauvaise forme, il fait beaucoup de critiques à la compagnie et Bruno ce qui tiens les investisseurs éloignés. Marcela est agacée mais pardonne à Daniel parce qu’elle sait qu’elle fera quelque chose de mieux si Daniel retourne avec Victoria.



Episode 104

Daniel arrive à la maison ou est Leonardo et le trouve. Leonardo lui montre quelque photo avec Eva et lui dit qu’Eva s’est également foutu de lui. Daniel s’énerve et dit qu’il va se battre pour voir Eva en prison, elle surprend ses cris de derrière la porte. Eva pense que Daniel veut salir son honneur. Daniel part enragé et maintenant triste à cause de ce qu’elle vient d’entendre. Leonardo prend avantage de la situation. Eva appelle Julio et parvient à lui dire que ce n’est pas une voleuse. Julio dit qu’il la croit mais qu’il a besoin de savoir où elle est. Leonardo arrache le téléphone avec l’excuse que la police pourrait tracer l’appel. Marisol et Francisco font des courses mais quand vient le moment de payer Francisco trouve une excuse comme quoi il a perdu son porte-monnaie. Daniel est à la maison et se rappel différents moments et pense au fait qu’au final Eva est une mauvaise personne.