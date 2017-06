Eva Luna : résumés des épisodes 197 à 200

Episode 197

Eva, Julio et Debora pensent que Marcela a quelque chose à voir avec la mort des parents à Daniel. Ils décident d’enquêter. Alicia va chez Carlos mais il se met en colère contre elle. Elle rentre chez elle, mal en point. Elle croit qu’elle est enceinte. Elle se rend chez le docteur qui confirme. Marcela tire sur Bruno et Rosaura. Marisol pense à prendre Francisco comme manager. Cependant, Gerardo la prévient Marisol qu’un manager doit être quelqu’un qui connait les affaires. Donc, Francisco ne serait pas capable son manager.



Episode 198

Julio arrive chez Justa. Ricardo commence à suspecter que Julio et Vicente sont la même personne. Il prend une photo dans l’album de souvenir de Justa et va demander à Renata qui est cet homme. Renata confirme ses doutes. Daniel reconnait Julio et il lui bloque la route. Julio lui dit la vérité. Giorgio entend une conversation entre Marcela et Leonardo dans laquelle ils confirment que Leonardo est l’assassin du père d’Eva. Cristobal apporte des documents à Victoria. Victoria pense que c’est la plainte qu’Eva a déposée contre Daniel mais Cristobal lui dit que c’est la demande du divorce. Damian menace Marisol mais un policier apparait.



Episode 199

Eva avertit dit à Daniel qu'ils sont plusieurs à penser que Marcela a tué ses parents. Damian est arrêté. Gerardo lui ai tendu un piège afin d’aider Marisol. A la demande de Daniel, Cristobal donne à Victoria le procès du divorce. De colère, elle le gifle.

Renata avertit Ricardo que l’homme dans la photo est Julio Arismendi, le grand amour de Justa. Ricardo demande à Justa si elle aime toujours Julio. Mais Justa le rassure. Elle l'aime.



Episode 200

Alicia avoue à Leonardo qu’elle est enceinte. Cela le rend furieux. Il lui demande de garder le secret. Marisol prépare le dîner pour Francisco. Ce dernier est jaloux d’apprendre que Gerardo l’a aidée. Victoria fait monter Laurita dans le van. A ce moment, Renata apparaît.