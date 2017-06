Eva Luna : résumés des épisodes 177 à 186

Telenovela produite par Dulce Terán

Avec Guy Ecker (Daniel Villanueva), Blanca Soto (Eva González), Julián Gil (Leonardo Arismendi), Alejandro Chabán (Tony Santana), Vanessa Villela (Victoria Arismendi), Susana Dosamantes (Marcela Arismendi), Jorge Lavat (Julio Arismendi), Anna Silvetti (Renata Cuervo).



Episode 177

Victoria va à l’hôtel où séjourne Liliana. Elle la menace pour avoir révélé à Daniel qu’elle était avec Bruno. Liliana arrive à convaincre Victoria qu'Eva est la fautive. Victoria jure qu’elle va tuer Eva et son fils. Renata va voir Julio et lui dit que Marcela fait une crise de nerf à cause de la poupée. Renata et Julio réalisent que quelqu’un d’autre veut également détruire Marcela. Carlos sort de prison et va voir Alicia. Il lui dit qu’ils doivent régler leurs comptes.

Carlos s’en va mais il lui promet de revenir. Alicia est terrifiée. Daniel envoie un avocat voir Victoria parce qu’il veut entamer les procédures de divorce. Il veut intenter un procès contre Victoria pour adultère. Victoria dit à Daniel qu’elle ne lui accordera jamais le divorce.



Episode 178

Leonardo apprend que Daniel et sa sœur sont sur le point de divorcer et il a peur pour sa relation avec Eva. Il demande à Eva d’avancer la date du mariage. Daniel jure qu’il va arrêter le mariage quoi qu’il arrive. Leonardo demande à Liliana la raison pour laquelle Daniel et sa sœur se séparent. Daniel a surpris Victoria au lit avec Bruno. Quand Leonardo entend ça, il devient furieux. Bruno vole tout l’argent de Marcela et essaie de quitter la ville mais il rencontre Marcela. Bruno lui dit qu’il va à aux funérailles de la femme d’un ami et qu’il sera de retour dans quelques jours. Victoria dit à sa mère que Daniel l'a surprise au lit avec son amant. Victoria entre dans la chambre de Pablito.



Episode 179

Leonardo dit à Marcela que Bruno est l’amant de Victoria. Autre mauvaise nouvelle: Bruno Lombardi l’a escroquée. Marcela jure de le tuer. Elle se met à boire. Leonardo va la voir. Marcela lui dit qu’il était tué Eva. Daniel entend Marcela dire que Victoria et elle ont presque réussi à faire aller Eva en prison. Elle dit aussi qu’elle a imité la signature de Daniel sur le chèque et qu’Eva n’a pas volé les 25 000 dollars. Daniel fait les valises de Victoria. Quand son épouse arrive, Daniel lui dit de partir. Victoria s’évanouie, et plus tard quand elle reprend ses esprits, elle prétend être Eva.



Episode 180

Jackie appelle le docteur Rivera. Ricardo entend Justa parler avec Julio et il lui demande s’il s’agit de l’homme de son passé.



Episode 181

Santiago dit ensuite à Daniel que Victoria a subit une expérience traumatisante. Il ne le croit pas et va voir Eva.

Daniel dit à Eva qu’elle devrait lui pardonner d’avoir douté d’elle au sujet du chèque. Elle réalise que Marcela et Victoria lui ont tendue un piège. Elle est sur le point de dire à Daniel qu’il est coupable du meurtre de son père mais à ce moment là, Leonardo se montre. Marisol dit à Damian qu’elle ne travaillera plus pour lui. E’il lui arrive quelque chose, il sera le suspect principal. Damian est furieux. Marcela prend une photo de Bruno à Gallo et lui dit qu’elle a un travail pour lui.



Episode 182

Daniel va voir Pablo chez Eva et dit à Matilde que si Eva ne le laisse pas voir son fils, il fera n’importe quoi pour passer plus de temps avec lui. Alicia voit Carlos au parc. Tony arrive et attrape Carlos. Victoria prend Pablo doucement hors de la maison et l’emmène chez Daniel. Elle ne veut pas lui donner l’enfant. Eva va au manoir de Daniel et cherche son fils désespérément. Elle dit à Daniel qu’il n’avait pas à faire ce qu’il a fait.



Episode 183

Victoria dit à Daniel de régler le cas et qu’ensuite elle lui rendra l’enfant. A ce moment-là Eva rentre et pense que Daniel a volé son fils. Daniel tente de s’expliquer mais Eva ne l’écoute pas. Marcela demande à Gallo de trouver et de tuer Bruno pour prendre sa revanche contre lui. Justa avoue ses sentiments au père Suarez et il lui dit qu’elle devrait clarifier ça. Jackie dit à Eva que Daniel est arrivé seul à la maison et que le garçon était déjà là. Eva réalise que Daniel est innocent et commence à croire qu’il est peut être également innocent vis à vis de la mort de son père. Mais Leonardo prend de l’avance et appelle la police. Le lendemain, Eva finit par déposer une plainte contre Daniel.



Episode 184

Marisol reçoit un contrat. Francisco et elle pensent qu’ils vont devenir riches. Tony dit à Alicia qu’elle est folle et qu’il va la protéger. Il la prévient que Leonardo l’utilise et l’embrasse mais Alicia s’en va. Debora essaie d’être proche d’Alicia mais sans succès. Laura rentre à la maison et trouve la police entrain d’emmener son père en prison. Ils disent qu’Eva a porté plainte. Eva dit à Matilde qu’elle a porté plainte contre Daniel.



Episode 185

Laura est en colère contre Eva parce qu’elle a fait enfermer son père.Cristobal dit à Daniel que son plus gros désavantage est la déclaration de Leonardo. Daniel se rappelle la fois où Leonardo a accidenté sa voiture. Marisol célèbre avec Gerardo la signature du contrat. Leonardo et Tony se battent devant Alicia et Gallo les sépare. Rosaura débarrasse tout dans l’appartement de Bruno, Gallo la voit et commence à faire son enquête sur elle.



Episode 186

Julio appel Marcela. Justa prépare l’anniversaire d’Adrian quand Julio apparait soudainement. Justa lui demande de partir mais Ricardo le voit. Daniel quitte la prison et va chez Eva où il la trouve entrain de parler à Leonardo. Leonardo essaie de déguiser la situation mais Daniel dit à Eva qu’il est le vrai meurtrier de son père et qu’il essaie de l’accuser lui pour ce qu’il a fait.