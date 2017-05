Eva Luna : résumés des épisodes 157 à 166

Telenovela produite par Dulce Terán

Avec Guy Ecker (Daniel Villanueva), Blanca Soto (Eva González), Julián Gil (Leonardo Arismendi), Alejandro Chabán (Tony Santana), Vanessa Villela (Victoria Arismendi), Susana Dosamantes (Marcela Arismendi), Jorge Lavat (Julio Arismendi), Anna Silvetti (Renata Cuervo).



Episode 157

Daniel va faire de la voile avec Laura qui s’endort. Quelques minutes plus tard, Daniel voit une femme sur un jet-ski. Elle n'a plus d'essence et lui demande de l'aide. Daniel aide la femme qui s’appelle Liliana. Puis, Daniel et Liliana prennent un verre et parlent ensemble pendant un moment. Liliana leur dit qu’elle fait des études de vétérinaire depuis deux ans. Debora achète un cadeau à Pablo. Eva dit à Debora qu’elle ne pardonnera jamais sa mère de les avoir laissées elle et sa sœur. Ricardo informe la police qu’Adrian est toujours avec eux. Il s'était enfui de l’endroit où son père l’avait enfermé.



Episode 158

Tomas dit à Ricardo et à Justa qu’il n’est pas le vrai père d’Andriancito. Sa femme l’avait trompé. C’est pourquoi il déteste Adrian. Tomas tire sur Ricardo, qui est emmené à l’hôpital. Cependant, les docteurs disent à Justa qu’il est hors de danger. Claudia va voir Eva et lui avoue tout ce que Victoria a fait pour la séparer de Daniel. Claudia lui dit que Victoria l’a envoyée pour tacher sa robe le jour de la cérémonie des Awards. Eva n’arrive pas à le croire et raconte tout à Julio, mais il sait déjà de quoi Marcela et Victoria sont capables.



Episode 159

Victoria essaie une robe magnifique qu’elle va porter pour une publicité. Cependant Eva tache sa robe avec une boisson. Elle dit à Victoria que c’est exactement ce qu’elle a demandée à Claudia de faire le jour de la cérémonie des Awards. Tony est fou amoureux d’Alicia et il veut regagner son cœur mais elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Il a toujours été agressif et il l’a menacée. Tony essaie de se rapprocher d’Alicia dans le but de l’embrasser, quand soudain Leonardo arrive. Leonardo l’avertit de ne plus la revoir. Leonardo met en place un plan avec Liliana. Il l’a envoyée au milieu de l’océan afin de séduire Daniel et l’éloigner d’Eva pour de bon. Leonardo s’en fiche de la souffrance de sa sœur.



Episode 160

Julio va à la maison d’hôte pour voir Justa, mais quand elle le voit, elle n’arrive plus à tenir sur ses jambes et court dans sa chambre. Julio attend un moment mais Justa ne veut pas sortir. Eva interviewe Liliana et lit son CV. Finalement, Eva accepte que Liliana soit le mannequin pour la publicité de shampoing. Toutefois, Daniel avait déjà décidé que Liliana serait dans cette publicité et il a déjà parlé avec le client. Eva dit à Daniel de ne plus jamais la défier parce qu’elle ne permet pas ça.



Episode 161

La publicité que Victoria est sur le point de faire est reportée. Bruno et elle doivent rester à l’hôtel. Bruno en profite pour la séduire Victoria. Au début, elle hésite, puis après, accepte. Après ça, Victoria dit à Bruno de partir. Bruno lui dit qu’il l’attendra jusqu’à ce qu’elle veuille reprendre leur histoire. Liliana sort dîner avec Daniel. Leonardo et Eva apparaissent. Liliana insiste pour partager la table avec eux et Eva finit par accepter. Liliana danse avec Leonardo et plus tard, elle le fait avec Daniel qu’elle finit par embrasser. Eva est vraiment ennuyée et demande à Leonardo d’arrêter cette situation au nom de sa sœur.



Episode 162

Leonardo redemande Eva en mariage et lui assure qu’elle sera traitée comme une reine et qu’elle s’arrangera pour l’aimer avec le temps. Eva y pense et finalement accepte. Debora va voir Pablo silencieusement vu que Matilde dort. Matilde se réveille, a une confrontation avec Debora et lui dit de ne pas s’approcher de lui ou de ses nièces. Pendant que Debora et Matilde se disputent, Marcela entend toute la conversation.



Episode 163

Francisco demande à Marisol de vivre avec lui. Elle lui dit qu’elle doit y penser mais finalement accepte la proposition. Francisco donne à Marisol une bague de fiançailles et une bague de mariage, elle est vraiment excitée. Marisol va à une interview avec Gerardo, une connaissance de Giorgio. Gerardo lui dit qu’il va l’appeler pour signer un contrat. Julio va à l’hôpital pour voir Ricardo et lui dit qu’il est un parent éloigné de Justa et que son nom est Vincente Olmos. Quand Julio s’en va, il paye la facture de l’hôpital. Quand Justa vient pour payer la facture, elle réalise qu’elle a déjà été payée et elle en parle à Ricardo. Ricardo dit à Justa qu’un homme âgé, lui a rendu visite. Justa réalise que c’était Julio.



Episode 164

Eva appelle Claudia. Cependant, Leonardo est allez voir Claudia avant. Elle lui a demandé un million de dollars pour son silence. Leonardo lui dit qu’il lui enverra son assistant avec le chèque. Plus tard, Gallo arrive chez Claudia, lui donne le chèque, tire sur elle et la tue. Tout le monde est à la réunion et Leonardo annonce au monde qu’Eva et lui vont se marier dans un mois.



Episode 165

Alicia est inconsolable. Elle est amoureuse de Leonardo et ne supporte pas l’idée qu’il va épouser Eva. Leonardo va voir Alicia dans sa chambre et lui donne une boite, qui contient un pistolet… Leonardo menace Alicia en lui disant que si elle dit quoi que ce soit à Eva sur leur relation, il la tuera. Alicia prend le pistolet et vise Leonardo mais elle ne peut pas appuyer sur la gâchette et pleure. Leonardo lui dit qu’elle a toujours été celle qu’il aime et l’embrasse. Francisco et Marisol décident de vivre ensemble et en parlent à Ricardo et Justa. Ils disent qu’ils vont vivre à la maison d’hôte et quand ils entendent ça, Justa et Ricardo sont très heureux. Jackie est dans la cuisine, attendant Francisco. En rentrant, il lui dit qu’il s’en va avec Marisol le lendemain. Jackie ne peut pas supporter la nouvelle et hurle sur lui en lui demandant de partir.



Episode 166

Daniel entend Victoria et Eva dire que Marcela a mis en place le suicide de Victoria. Ce serait pour garder Daniel au côté de sa fille. Il n’arrive pas à croire. Daniel se sent vraiment mal à propos de tout ça. Il confronte Victoria… Puis il va chercher Liliana pour qu’elle essaie de le réconforter mais finalement il s’en va. A la fête pour le mariage Marcela dit à Debora qu’elle sait qu’Eva et Alicia sontt ses filles mais Debora essaie toujours de le cacher…Marcela est fâchée à cause de ça. Elle dit à Eva que son cadeau de mariage est qu’elle lui dise que Debora est sa mère. Eva demande à sa tante Matilde. Elle confirme que Debora est sa mère.