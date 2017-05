Eva Luna : résumés des épisodes 131 à 140

Episode 131

Julio demande à Marcos de le prendre au cimetière pour qu’il puisse voir si son nom est sur la tombe. Il pense que personne ne peut faire ça mais là bas, il voit Justa a genoux sur sa tombe et essaie de l’approcher mais commence à se sentir mal et est donc transporté à l’hôpital central. Marcos appel pour dire à Justa ce qui arrive à Julio. Quand elle est sur le point de prendre un taxi avec sa tante Matilde pour aller à l’hôpital, Daniel la voit et la suit avec un autre taxi. Une voiture rouge barre le passage au taxi de Daniel donc le taxi cogne un rocher ce qui crée un accident. Au final, Daniel est inconscient à l’arrière de la voiture. Quand Eva entre dans l’hôpital, elle voit Daniel blessé sur une civière et s’approche pour voir comment il va.



Episode 132

Daniel est inconscient mais quand il ouvre ses yeux, il voit une image floue d’Eva. Matilde vient récupérer Eva parce que la famille de Daniel sera là dans quelques minutes donc elles s’en vont. Puis Victoria et Leonardo arrivent, quand Daniel se retrouve seul avec Leonardo il lui dit que l’accident est arrivé pendant qu’il suivait Eva parce qu’il a dit au chauffeur de taxi de faire vite. Victoria entend ça et demande des explications à Daniel.Debora dit à Marcela qu’elle a fait une erreur quand elle était jeune : Elle a eu deux filles et elle les a perdues quand elles étaient petites. Elle rajoute qu’elle a passée des années à les chercher jusqu’à maintenant.



Episode 133

Francisco est prêt à épouser Marisol, elle l’est aussi, elle prépare la robe qu’elle portera, elle lui a été offerte par son ami Giorgio. Même si elle aime cette robe, il lui manque les paillettes qu’elle a l’habitude de porter.Finalement, le grand jour arrive. Francisco et Marisol pensent tout les deux qu’ils deviendront riches après le mariage. Vu qu’ils se sont mentit l’un à l’autre, cela n’arrivera pas. Jackie demande à Francisco l’adresse de Marisol parce que le maitre est supposé être prêt à lui offrir quelques fleurs. Jackie va chez Marisol mais là-bas, il rencontre un homme qui lui dit que Marisol ne vit pas ici. Cet homme dit à Jackie que Marisol est une danseuse et une prostituée. Jackie court dans le but de voir Francisco et lui dire toute la vérité mais c’est trop tard. Francisco a déjà quitté l’église donc Jackie et Laurita prennent un taxi. Julio se sent mieux et dit à Eva qu’elle est l’héritière de la moitié de sa fortune parce qu’elle lui a donné plus d’amour et d’affection que ses propres enfants ne pourront jamais lui donner.



Episode 134

Eva refuse d’accepter ça mais plus tard, elle pense à l’enfant qu’elle va avoir, elle parle à son ventre et dit au bébé que grâce à Mr Julio, il aura tout ce dont il a besoin et elle dit aussi au bébé qu’elle ne va jamais l’abandonner comme sa mère l’a fait avec Alicia et elle. Debora avoue à Marcela qu’elle a été infidèle à son mari et qu’elle était tellement désolée de ça, qu’elle lui a finalement dit la vérité. Toutefois, quand elle rentra d’un voyage d’affaire, ni lui ni ses filles n’étaient à la maison. Et qu’elle les cherche depuis. Elle dit aussi à Marcela qu’elle a engagée plusieurs détectives et qu’un d’entre eux a découvert qu’ils étaient dans un village au Mexique, donc elle y est allée immédiatement dans le but de les trouver, mais quand elle arriva, ils étaient déjà partit. Cependant, Debora dit qu’elle a un nouvel espoir parce qu’elle a reçu l’information selon laquelle ses filles ont été à Los Angeles quelque temps.



Episode 135

Le prêtre déclare Marisol et Francisco mari et femme alors qu’ils n’ont pas apportés d’alliances ou les pièces pour le mariage. Tout le monde les félicite une fois le mariage terminé. Toutefois, Giorgio arrive et reconnait Francisco, il comprend que c’est un imposteur. Puis, Jackie arrive avec Laurita et Jackie accuse Marisol d’être une danseuse de table. La situation devient chaotique et Marisol et Leonardo s’appellent l’un et l’autre par leurs noms.Marisol ne peut pas arrêtée de pleurer et dit que ce n’est pas possible qu’elle ait une autre blessure donc Giorgio la réconforte. Alicia demande à Marisol pourquoi elle ne lui a pas dit la vérité depuis le début. Marisol lui avoue qu’elle n’est pas seulement une danseuse de table mais aussi une prostituée.



Episode 136

Mr Julio va mieux et quitte l’hôpital parce que ses derniers tests montrent une grande amélioration. Julio demande à Marcos d’allez voir Renata et de lui demander après Justa. Cependant, quand Marcos voit Renata, elle nie que Justa est vivante. Marcela prévient Victoria qu’elle doit laisser Daniel la faire tomber enceinte aussi vite que possible parce que c’est évident qu’il aime toujours Eva. Marcela dit à Debora que la femme qui est l’héritière de Julio a réapparue et Debora lui répond qu’elle peut compter sur elle pour remettre cette femme à sa place d’une manière ou d’une autre. Une minute plus tard, Marcela dit à Debora que le nom de cette fille est Eva Gonzales, qui s’avère être la fille de Debora.



Episode 137

Justa accepte la proposition de mariage de Ricardo en se disant que c’est le mieux à faire pour qu’Adrian ait une maison et une famille. Ricardo dit à Justa qu’il l’aime et qu’il l’idolâtre. Justa pense qu’après la mort de Julio, elle a réussit à oublier un peu et qu’elle est également capable d’oublier son passé et tout ses souvenirs qui la torture depuis. Justa espère qu’elle pourra tomber amoureuse de Ricardo et qu’elle le rendra aussi heureux qu’il le mérite. Eva et Matilde attendent l’arrivée de Julio avec une banderole de bienvenue et quelques plats délicieux afin de célébrer le fait qu’il soit sorti de l’hôpital. Debora suspecte qu’Eva, la femme qui a fait tant de mal à Marcela et à sa famille soit sa fille. Debora ne peut pas croire que cette femme qui est décrite comme étant un monstre par Marcela et Renata puisse être sa propre fille. Laurita met une grenouille dans le sac de Victoria. Quand Victoria l’ouvre, elle a une frayeur et demande des explications à Laurita. Victoria essaie de frapper Laurita et juste à ce moment, Daniel arrive et lui dit de ne pas oser le faire.



Episode 138

Laurita fait un cauchemar dans lequel son père est sur le point de mourir parce qu’elle ne lui a pas permit d’être heureux avec Victoria. Quand Laurita dit à Victoria de quoi elle a rêvée, Victoria arrive à la convaincre que c’est ce qui arrivera à son père si elle ne lui permet pas d’être heureux. Plus tard, Laurita demande à son père de l’envoyer dans un pensionnat. Francisco va au cabaret ou Marisol travaille dans le but de confirmer tout ce qui est dit sur elle. Mais comme il ne peut pas supporter le fait que Marisol soit insultée, il se bat avec certains hommes, qui le battront par la suite. Damian demande à quelques hommes de le faire sortir de la salle. Alicia couche avec Leonardo. Tony les voit entrain de s’embrasser dans la voiture. Tony pense à les tuer, puis, il change ses idées et décide de prendre sa revanche sur eux d’une manière différente, parce qu’il ne peut pas blesser Alicia vu qu’il l’aime.



Episode 139

Eva est sur le point de donner naissance à son fils. Elle pense toujours à Daniel. Mr Julio achète à Eva un berceau pour son bébé. Eva donne naissance à son fils et l’appelle Pablo. Elle ne l’appelle pas Daniel parce qu’elle ne veut pas que Daniel découvre l’existence de son fils. Daniel n’arrête pas de se rappeler Eva et il ne sait pas pourquoi il pense à elle plus que jamais. Julio planifie sa revanche avec Diego Artiaga. Quelques mois sont passés et il est temps pour un grand évènement. Diego Artiaga est sur le point de lancer son nouveau parfum et il n’a dit le nom à personne parce qu’il préfère garder ça secret afin de surprendre la presse. Diego envoie un message à Marcela et l’informe qu’il veut engager un nouveau mannequin pour l’évènement afin qu’elle présente son parfum.



Episode 140

Diego dit à Marcela qu’il va lui envoyer un e-mail avec toutes ses instructions à suivre à la lettre pour que tout soit parfait. Diego a précédemment arrangé tout ça avec Julio et ils font ça afin de surprendre tout le monde avec la présence d’Eva. Le nom du parfum sera « Eva Luna »Eva apparait avec dans une cape noir et avec le visage couvert afin de ne pas être reconnue. Elle est protégée par des gardes du corp. Marisol se prépare à chanter à l’évènement. Giorgio lui dit que le monde entier va entendre sa voix ce soir parce que la présentation sera couverte par la presse nationale et internationale. Giorgio dit également à Marisol que la semaine prochaine elle aura une audition dans un studio. Leonardo demande à Tony de travailler comme le chauffeur de l’agence. Tony accepte vu qu’il prévoit de séduire Victoria pour pouvoir prendre sa revanche sur Leonardo qui lui a enlevé Alicia.