Eva Luna : résumés des épisodes 123 à 130

Episode 123

Victoria dit à sa mère qu’elle est vraiment heureuse parce que Daniel et elle se sont remis ensemble et qu’elle est sûre qu’ils vont se marier bientôt. Marcela pense que des que Daniel épousera Victoria, elle va se débarrassée de Laura et Daniel comme ça Victoria deviendra propriétaire de sa fortune aura ses part de la compagnie. Ricardo parle avec Tomas et lui demande pourquoi il déteste autant son fils. Tomas lui répond que ce garçon n’aurai jamais du naitre. Francisco confesse à Jackie qu’il continue de mentir et de prétendre qu’il est millionnaire. Giorgio dit à Marisol qu’elle pense que c’est étrange que Francisco soit millionnaire à cause de plusieurs choses qu’il a faites. Daniel et Eva pense l’un à l’autre mais repousse leur sentiments à cause des mensonges qu’ils ont cru l’un sur l’autre. Teran essaie de découvrir ou Eva est dans la ville et appel Leonardo. Il lui dit qu’Eva est partit et qu’elle était avec un vieil homme qu’ils ne connaissent pas.



Episode 124

Eva, Matilde et Julio vont dans leur nouveau manoir et Julio dit à Eva qu’il va la transformer. Il va lui apprendre de nouvelle chose comme ça elle pourra retourner chez les Arismendi pour clamer pourquoi elle est là et il lui dit aussi que Marcela a essayée de l’empoisonné. Laura est en colère contre Daniel parce qu’il s’est remis avec Victoria et Daniel demande à Jackie après elle. Elle dit qu’elle est comme ça depuis qu’elle l’a vu embrasser Victoria. Daniel va au manoir des Arismendi et demande à Victoria de l’épousé. Tout le monde célèbre cela avec du champagne. Marcela lit une des lettres que Julio a laissées ou il y explique que si elle veut retrouver son compte en banque elle ferait mieux d’abandonner les charges contre Eva. Marcela laisse tomber la lettre au sol et Renata la lit. Leonardo menace Tony en lui disant que si jamais il touche à Alicia encore il va le renvoyer et le tuer. Tony est furieux. Leonardo invite Alicia et lui offre quelques cadeaux pour s’excusé. Alicia est surprise et contente.



Episode 125

Leonardo essaie de gagner plus d’Alicia et réussit petit à petit. Le but de Leonardo, en passant par elle, est de retrouver Eva. Ricardo demande à Justa de laissée son passé derrière elle et de l’épouser mais Justa qu’il vaut mieux dire non qu’un demi oui. Francisco dit à Marisol qu’il a décidé de ne pas acheter un manoir et Marisol se sent triste ce qui force Francisco à mentir en disant qu’il a prêté de l’argent à un ami et qu’il n’en a donc plus assez. Leonardo dit à Alicia que Victoria et Daniel vont se marier et Alicia le dit à Eva quand elle l’appelle. Les jours passent et le moment tant attendu est enfin arrivé, Daniel et Victoria se maries à la mairie et font une petite fête privée. Marcela est très heureuse parce qu’elle a prévu de posséder la fortune de Daniel. Laura ne va pas au mariage de Daniel et Daniel dit à Victoria que ça la rend triste. Eva est au manoir et pleure, Julio essaie de la réconforter mais Eva cache sa douleur en disant qu’il n’y a rien qui ne va pas chez elle. Marcela remercie Renata pour avoir élevée Victoria quand elle était bébé et que la raison pour laquelle elle est encore vivante est qu’elle a gardé sa bouche fermée.



Episode 126

Marcela demande à Leonardo ou il en est sur la recherche d’Eva parce qu’elle veut la retrouver pour la ruiner à n’importe quel prix et de n’importe quel façon. Marisol va chez Daniel pour chercher Francisco mais il n’est pas là donc Jackie ouvre la porte et quand Jackie veut lui dire la vérité sur les mensonges de Francisco, il se montre donc Jackie se tait. Tony rencontre Alicia et s’excuse avec les larmes aux yeux mais il dit aussi qu’elle va regretter d’être avec Leonardo parce qu’il va l’utiliser et la traiter comme un jouet. Julio demande à Basanez si Marcela obéit à l’ordre d’annuler les poursuites contre Eva et depuis qu’elle l’a fait, il demande à Basanez d’aller plus loin en lui donnant la troisième lettre. Basanez lui demande si il est sûr de sa manière de procéder et Julio dit que oui.Eva se jure à elle-même de ne pas aimer Daniel et de prendre sa revanche pour la mort de son père.



Episode 127

Eva decide de ne plus souffrir pour Daniel et commence à le détester pour avoir pris la vie de son père. Ricardo attend la réponse de Justa concernant sa proposition de mariage avec anxiété mais Justa lui demande un peu de temps pour être capable de prendre la bonne décision.Julio dit à Eva que la plainte contre elle a été enlevée donc Eva va dans la rue pour acheter quelques choses et voit Victoria par chance. Quand elle rentre à la maison, Eva raconte à Julio ce qui viens de ce passé et il dit qu’elle ferait mieux de ne pas sortir parce que Marcela pourrait lui faire du mal. Victoria et Daniel vont en lune de miel dans une croisière le long des Caraïbes et quand ils rentrent, Marcela et Leonardo les accueilles.



Episode 128

Victoria dit à Jackie et Francisco comment les choses vont être maintenant qu’elle est la nouvelle propriétaire de la maison et elle est vraiment stricte sur les règles de nettoyage et les horaires pour la nourriture. Marisol et Giorgio parlent du mariage et Giorgio a beaucoup de doutes. Il lui parle aussi de ses problèmes personnels et Marisol lui dit qu’il peut compter sur elle comme amie. Leonardo et Alicia deviennent amants. Eva prend des leçons d’anglais, des cours de bonnes manières et des leçons de marketing sous la supervision de Julio. Marcela reçoit une lettre disant qu’elle est celle qui a tué Julio.



Episode 129

Marcela reçoit une lettre anonyme disant que c’est une meurtrière, coupable de la mort de Julio. Cette lettre a un effet nocif sur elle, elle se met ivre et parle mal à Daniel. Bruno essaie de savoir ce que dit la lettre donc quand Marcela s’en va, il rentre dans le bureau et la lit. Il pense qu’il peut prendre avantage de la situation. Eva ne se sent pas bien et Julio appel le docteur pour qu’il l’examine. Après la consultation, Marcos déclare qu’Eva est peut être enceinte et ils confirment ça avec les résultats des tests. Eva ne dira rien à Daniel sur le fait qu’elle va avoir un bébé. Tony essaie de faire en sorte qu’Alicia revienne mais elle le rejette même si elle fini par avouer à Marisol qu’elle a encore des sentiments pour lui.



Episode 130

Victoria rencontre Claudia au sport et Claudia lui dit que c’était Marcela qui avait mis quelque chose dans son café pour qu’elle avorte. Victoria n’y croit pas et commence à débattre. Quand elle arrive au manoir, Victoria demande à Marcela ce qu’elle a fait et Marcela lui avoue ainsi qu’a Leonardo qu’elle a donnée quelque chose à Claudia ce qui a fait qu’elle a perdue son bébé. Elle confesse qu’elle ferait n’importe quoi pour eux. Debora est heureuse parce que le détective privé qu’elle a engagée pour trouver ses filles lui a dit qu’elles vivaient à Los Angeles donc elle pense allez les retrouver bientôt. Victoria discute avec Laura au sujet de la nourriture et fini par en quelque sorte la menacer en lui disant qu’elle va faire quelque chose de mal même si elle ne peut pas dire quoi.