Eva Luna : résumés des épisodes 115 à 122

Episode 115

Anonymement, Marcela reçoit une couronne mortuaire à l’agence, ce qui la met hors d'elle. Ricardo sent qu’il doit faire quelque chose pour Adrian et stopper son père. Basanez va chez les Arismendi et lit le testament de Julio. Il lègue un quart de sa fortune à Victoria, un autre à Leonardo et le reste à Eva. Tout le monde est choqué. Marcela est furieuse et veut contester le testament. Elle reçoit également une lettre de Julio où il se moque d’elle. Eva fait de l’auto-stop pour rentrer. Matilde accueille Eva avec joie mais cette dernière est triste et en colère.



Episode 116

Julio célèbre sa victoire et essaie contacter Eva mais il ne la trouve pas. Quand il appelle chez elle, Ricardo lui répond qu'il a du se tromper car il n'y a pas d'Eva Gonzalez ici. Alicia annonce à Marisol que Daniel a essayé de la renvoyer parce qu'elle est la sœur d’Eva. Daniel promet à Victoria qu’il l’aidera dans les moments difficiles. Justa avoue à Ricardo la raison pour laquelle elle souffre. Eva parle avec Alicia. Cette dernière lui conseille de se cacher parce que Daniel est furieux contre elle.



Episode 117

Alicia promet à Eva de ne révéler à personne qu’elle est chez sa tante Matilde. Mais Julio va à la maison d’hôte dans le but de chercher Eva. Alicia le voit. Julio la persuade de lui dire où se cache Eva. Il lui promet qu’il veut juste l’aider. Dans son testament, Julio lègue la maison de Marcela, sa fortune et ses bijoux à Eva. Marcela est désespérée et fait appel à un avocat. Ce dernier M. Rubio lit le testament et lui certifie que tout est légal. Marcela est hors d'elle et lui ordonne d’annuler le testament. Elle est capable de tuer Eva et toute sa famille pour garder ce qui lui revient. Mr Rubio lui dit qu’il la comprend. En raison de leur amitié, il oubliera les menaces de mort qu'il a entendues.



Episode 118

La tante Matilde prédit à Eva, que plus tard elle sera très riche. Elle voit un vieil homme, et une très belle femme auprès de Daniel qui aura une mauvaise influence sur lui. Justa décide de révéler à Julio ce qui est arrivé dans le passé. Elle a été enceinte de lui et leur fille est morte pendant l’accouchement. Elle est partie parce qu’il était sur le point d’épouser Marcela. Quand Justa va chez Julio, Renata lui apprend que Julio est mort. Justa se sent coupable de ne pas lui avoir dit la vérité, qu’elle l’a toujours aimé.



Episode 119

Victoria donne à Daniel un cadeau pour Laurita. Elle est radieuse car elle s’est remise avec Daniel mais ce dernier est inquiet que Laurita le découvre.

Julio va en ville et voit Eva. Eva n’arrive pas à croire qu'il soit vivant. Marcela découvre que son compte en banque est gelé et essaie de régler le problème avec le manager, mais sans succès. Marcela crie de colère parce que Julio ne lui a pas laissé un centime. Bruno apprend que Marcela n’a plus rien donc il annonce à Rosaura qu’il va partir.



Episode 120

Marisol et Francisco voient un manoir mais ce dernier dit qu’il n’est pas sûr de l’acheter et ils s’en vont. Julio essaie de convaincre Eva de revenir avec lui et lui dit qu’il a un gros projet pour elle et qu’il va la protéger. Leonardo essaie de faire en sorte qu’Alicia l’aime et Tony rentre et fait une scène. Alicia se dispute avec Tony quand ils rentrent à la maison et lui dit que tout est fini entre eux. Ricardo dit à Adrian qu’il veut parler avec son père à propos de l’éducation qu’il reçoit. Marcela arrive à la maison et dit à Victoria que tout est de la faute d’Eva et qu’elle compte la tuer.



Episode 121

Alicia dit à Julio qu’elle part avec lui et elle demande également à sa tante Matilde de venir avec eux. Matilde lit dans ses cartes et leur dit qu’elle va les rejoindre. Julio a une de ses crises et Eva le couche sur l’un des lits de la maison. Julio confesse à Eva et Matilde qu’il a fait croire à tout le monde qu’il était mort pour une raison très sérieuse, mais qu’il leur donnera les détails plus tard. Marcela voit Bruno mais il la rejette et elle s’en va en colère. Tony devient fou et s'en prend à Alicia mais à ce moment-là Ricardo et Justa arrivent et l’arrêtent. Tony s’en va et menace Alicia.



Episode 122

Alicia appelle Leonardo pour se rencontrer au bar. Leonardo l'invite et obtient les informations dont il avait besoin pour trouver Eva. Il appelle Gallo et lui dit qu’il sait où ils doivent commencer à chercher. Victoria et Daniel se remettent ensemble. Laura n’est pas d’accord et le dit à son père mais Daniel préfère être avec Victoria. Cette dernière revient très contente et dit à Marcela que Daniel et elle sont revenus ensemble et qu’ils vont se marier bientôt. Marcela est étonnée d’apprendre ça et échaffaude un plan. Apres que Victoria ait épousée Daniel, elle va tuer Daniel et Laura pour obtenir la fortune de Daniel et ses parts de la compagnie.