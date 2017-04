Eva Luna : résumés des épisodes 105 à 114

Episode 105

Daniel se rappel de différents moments et pense qu’Eva est une voleuse, quand soudain Victoria apparait et le réconforte. Alicia appelle Leonardo et organise une rencontre avec lui pour demander du travail. Leonardo lui offre une interview à l’agence de mannequinat. Leonardo va au club et rencontre Gallo qui lui apporte Tomas. Leonardo veut voir Tomas mort mais celui-ci donne à Leonardo tout l’argent qu’il lui devait et il repart en vie. Tomas apparait chez Justa et rencontre son fils Adrian qui est très heureux de le voir contrairement à Ricardo qui sait que cet homme est un criminel. Laurita se bat avec Victoria à cause d’Eva et parce qu’elle ne veut pas qu’elle soit avec son père.



Episode 106

Julio appel Basanez et lui demande de préparer quelque documents spécial dont Marcela ne doit pas connaitre l’existence, il dit qu’il va envoyer quelqu’un les prendre. Marcela est fachée contre Julio parce qu’il parle à Eva et aussi quand elle lui demande pourquoi l’avocat est là il lui répond qu’elle le saura en temps voulu. Marcela dit à Julio qu’elle le préfèrerai mort plutôt que de divorcer avec lui et de jour en jour Julio est encore plus convaincu qu’elle essaie de le tuer. Tony va chez Leonardo et menace de demander 10 des 25 grand qu’elle est supposée avoir voler. Renata est sur le point de sortir pour quelque chose que Julio lui a demandé mais Marcela la voit et lui demande ou elle va.



Episode 107

Renata est sur le point de sortir pour quelque chose que Julio lui a demandé de récupérer mais Marcela la voit et lui demande ou elle va. Renata ment en disant qu’elle va voir un ami. Laurita dit à son père qu’elle est convaincue qu’Eva est innocente mais Daniel insiste sur le fait qu’elle est coupable. Matilde jette quelques cartes et est tellement inquiète au sujet d’Eva qu’elle essaie de l’appeler sur au téléphone. Alicia lui ment en disant qu’Eva va bien et qu’elle travaille. Eva quitte la maison de Leonardo et va chez Daniel pour l’affronter mais elle rencontre Victoria qui la fait partir, elle la laisse en bas de la rue affamée et fini par perdre connaissance. Plus tard, son état s’améliore et elle va sur la tombe de son père pour pleurer et demander de l’aide. Elle compte revenir en ville mais elle n’a plus d’argent.



Episode 108

Tomas dit à son fils Adrian qu’il devrait arrêter l’école pour faire de l’argent pour lui. Julio va à la compagnie et donne à Marcela une dernière offre de divorce mais elle refuse donc Julio appel son avocat et lui demande de préparer les documents sépciaux, il semblerait qu’il a un plan pour battre Marcela. Carlos dit à Marisol que quand il quittera la prison il ira chercher Alicia, il la chargera pour tout l’argent qu’elle lui doit et qu’elle va payer aussi pour ne pas l’avoir aimé. Giorgio est fâché et veut être plus sélectif quand il faut choisir des employés pour l’agence de mannequinat. Alicia vient, cherche Leonardo et lui dit qu’elle a rendez-vous pour une interview concernant un travail de maquilleuse. Soudain Leonardo se montre.



Episode 109

Julio commence à se sentir malade et demande à Renata d’appeler le docteur Garcia. Quelques minutes plus tard, le docteur informe Marcela que Julio est mort et elle s’affole et pleure. Toutefois, quand le corps de Julio est emmené ailleurs, elle s’approche du corps et chuchote quelque chose dans son oreille. Elle dit à Julio qu’il ne peut pas imaginer combien de fois elle a rêvé de ce moment parce qu’il était un obstacle pour elle. Marcela lui dit enfin qu’elle va garder tout son argent. Docteur Garcia dit à Marcela qu’une autopsie devra être effectuée mais elle refuse donc Marcos lui demande de signer quelques papiers prouvant qu’une autopsie n’a pas été demandée. Leonardo dit à Victoria ce qui était arrivé à son père. Victoria se sentit coupable parce qu’elle avait eu une grosse querelle avec lui et elle ne lui a jamais dit qu’elle l’aimait. Renata se sent aussi coupable parce qu’elle n’a jamais dit à Julio la vérité sur sa fille Victoria.



Episode 110

Elle ne lui a jamais dit que Victoria était la fille de Justa et qu’elle n’était pas allez la chercher à l’orphelinat mais qu’elle l’avait volé pour la donner à Marcela. Daniel réconforte la famille pendant les moments difficiles qu’ils vivent. Giorgio demande à ce qu’on test la manière de maquiller d’Alicia. Il réalise qu’Alicia est vraiment bonne pour maquiller et va probablement l’embauchée à plein temps. Eva heurte Débora dans la rue. Debora regarde Eva et sent qu’elle a un air familier. Eva a faim et vole une pomme dans un magasin de fruits et légumes puis s’en va avant d’être prise sur le fait. Puis, elle demande un emploi en tant que serveuse dans un restaurant mais la femme du patron lui dit qu’elle préfère qu’elle nettoie les toilettes parce qu’elle est trop belle et que son mari sera distrait si elle travaille comme serveuse. Vu qu’Eva a besoin d’un travail, elle accepte.



Episode 111

Tomas échappe à la police et dit à Adrian de rentrer à la maison. Puis Tomas ne laisse pas Adrian sortir et lui dit qu’il ne dinera pas tant qu’il l’empêchera de vendre son lot de marchandise. Au final, Tomas dit à Adrian qu’il veut qu’il travail plutôt que d’aller à l’école. Ricardo est vraiment inquiet pour Adrian. Justa dit à Ricardo qu’il peut compter sur son soutien peu importe ce qu’il décidera de faire au cas où Tomas ferait du mal à Adrian. Ricardo va voir Adrian dans sa chambre et l’entend crier, donc il rentre pour parler avec lui. Adrian dit qu’il est contrarié parce que son père et lui sont constamment en conflit et il ajoute qu’il les aime tous les deux. Tony trouve Eva et lui demande une part de l’argent qu’elle a volée, et depuis que Tony ne croit pas qu’elle n’a rien volée, elle commence à séduire Tony et fini par réussir à jeter un peu de sable dans ses yeux et à s’enfuir. Eva grimpe dans un camion et Tony perd sa trace. Eva va travailler et la femme, qui est la patronne, lui fait nettoyer des toilettes très sales qui ont été fermés depuis un mois et demi.



Episode 112

Vu qu’Eva n’a pas le choix elle accepte parce qu’elle a besoin d’argent. La femme prévoit d’appeler la police quand Eva finira de nettoyer les toilettes. Marcela prétend être malade. Leonardo, Daniel et Victoria veulent appeler le docteur mais Marcela leur demande de la laissée dormir et leur dit qu’elle ira bien. Par conséquent, ils la laisse seule. Bruno entend Marcela se parler à elle-même et dire qu’elle est une « veuve heureuse » donc Bruno entre dans sa chambre et lui dit qu’il sait que la dernière chose qu’elle pourrait ressentir serait de la tristesse. Bruno lui demande si elle veut un peu de compagnie mais Marcela lui demande de sortir de sa chambre comme ça personne ne peut la voir.Alicia est heureuse et dit à Marisol qu’elle a eu le travail de maquilleuse. Toutefois Tony dit à Alicia qu’il s’est sentit comme son patron depuis qu’elle a été laissée seule et il lui dit aussi qu’en premier lieu elle devait lui demander à propos du travail avant de l’accepter. Alicia rigole et dit que son patron Leonardo a eu le travail pour elle.



Episode 113

Marcela va travailler après la mort de Julio et demande à Giorgio de demander à l’assistante de Leonardo le solde de l’agence des deux dernières années et elle veut aussi qu’il demande à Olga les comptes pour les actes de propriétés qu’ils ont au Mexique et les appartements à Miami et New York. Ensuite Marcela lui demande d’avoir une liste mise à jour de toutes les campagnes de publicité qui doivent être faite dans l’année. Marcela veut avoir tous ces papiers parce que l’avocat va lire le testament cet après-midi. Giorgio réalise qu’elle est pleine d’énergie dans son travail mais Marcela lui dit qu’elle travaille à ce point parce qu’elle préfère faire son immersion dans les papiers plutôt que de faire son immersion sur les mémoires de son mari. Marcela reçoit une couronne mortuaire avec une écriture sur les rubans qui dit : « Marcela, mon cœur, nous serons bientôt ensemble ».



Episode 114

Eva s’enfuit de là où elle travaille parce qu’un détective la cherche là-bas. Elle va à l’église et s’y endors. Plus tard Eva décide d’aller chez les Arismendis dans le but de demander de l’aide à Julio. Toutefois, Aurelia lui dit que Mr Julio est mort. Eva devient très triste. Julio décide de chercher Eva dans le but de l’aider donc il appelle le lieu où elle vivait. Justa répond au téléphone et Julio reconnait sa voix et se tait parce qu’il sait que Justa est morte il y a plusieurs années. Daniel rencontre Alicia qui travaille à l’agence et il lui dit que c’est une criminelle comme Eva et il lui ordonne de partir tout de suite. Toutefois, Alicia lui dit qu’elle avait été embauchée par Leonardo et rajoute qu’Eva et elle sont des personnes décentes. Alicia lui dit qu’il est faux et que c’est un menteur méprisable, elle lui dit aussi que c’est une mauvaise personne parce qu’il a fait croire à Eva qu’il l’aimait. Alicia dit à Daniel qu’un jour il regrettera d’avoir douté d’Eva.