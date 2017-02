Eva Luna : les personnages principaux

Belle, sensible et passionnée, Eva est la beauté incarnée. Une beauté à double tranchant qui lui attirera l'amour des hommes mais aussi les foudres et le courroux des femmes. Généreuse, elle prend soin de sa famille et de ses amis mais déteste l'injustice sous toutes ses formes.



Intelligente, courageuse et bien qu'elle soit issue d'un milieu modeste, elle est déterminée à réussir dans la vie.