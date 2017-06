Eva Luna - Résumés des épisodes 167 à 176

Episode 167

Matilde avoue à Eva que Debora est sa mère. Mais c'est une menteuse capable de tout pour se faire pardonner par ses filles. Eva rencontre sa mère et lui annonce que pour elle sa mère est morte. Debora essaie de s’expliquer mais Eva ne l’écoute pas. Tomas essaie de prendre Adrian avec lui mais la police arrive à ce moment. Tony avoue à Gallo qu’il est dégouté et fatigué de Leonardo mais Gallo lui suggère de ne pas lui chercher de problème car c’est un homme dangereux. Daniel est en colère contre Victoria et lui dit qu’il devrait divorcer. Daniel reproche à Marcela d’avoir empoisonnée sa fille mais Marcela ne regrette rien. Alicia se sent misérable à cause du mariage d’Eva et de Leonardo.



Episode 168

Francisco commence à préparer son départ pour la maison d’hôte et demande à Jackie son approbation. Elle commence à pleurer. Eva va à la plage pour réfléchir. Daniel la trouve et l’embrasse. Eva lui dit qu’ils ne peuvent pas être ensemble. Julio avoue à Renata qu’il a inventé sa mort parce que Marcela était entrain de l’empoisonner. Renata n’arrive pas à y croire. Justa va voir Julio et ils commencent à parler. Ils réalisent que Renata les a trahis. Bruno et Victoria s’embrassent et à ce moment-là, quelqu’un ouvre la porte.



Episode 169

Liliana surprend Victoria et Bruno en train de s'embrasser. Victoria lui avoue qu'ils ont une liaison mais qu’elle doit ne le révéler à personne. Liliana va voir Leonardo et lui dit que sa sœur a une liaison. Renata regrette ce qu’elle a fait à Justa, lui prendre sa fille et la donner à Marcela. Renata dit à Marcela que parfois, quand elle est seule, elle entend la voix de Julio dans la pièce. La nuit, Marcela entend la voix de Julio et commence à paniquer. Justa dit à Julio qu’elle portait son enfant mais qu’il est mort à la naissance.



Episode 170

Debora essaie de parler avec Alicia mais elle refuse de lui parler. Elle n'acceptera aucune critique sur son père. Julio dit à Eva qu’elle ne devrait pas cacher à Daniel sa paternité et se fâche quand il apprend qu’elle est fiancée à Leonardo. Tomas est traqué par la police mais refuse de se rendre. Marisol et Francisco organisent leur fête de mariage chez Justa. Eva et Daniel sont invités. Daniel arrive avec un cadeau pour les mariés. Il parle avec le fils d’Eva. Il demande à Eva si c’est son fils et elle répond oui.



Episode 171

Eva dit à Daniel que Pablo est son fils. Daniel répond que les choses vont changer. Mais Eva refuse de changer ses plans. Elle va toujours épouser Leonardo. La police recherche Tomas. Tomas est désespéré. Dans un acte insensé, il tire mais finit blessé. Tomas est emmené à l’hôpital. Il a besoin d’une transfusion sanguine. Adrian fait un test de sang et les docteurs réalisent qu’il a le même groupe sanguin que son père. Les docteurs préviennent Tomas que son fils Adrian a donné du sang pour lui sauver la vie. Tomas se sent coupable d’avoir maltraité son fils. Il lui demande pardon. Tomas remercie aussi Justa et Ricardo pour avoir pris soin d’Adrian. Affaibli, Tomas meurt. Adrian est dévasté.



Episode 172

Marcela entend des rires venir de la chambre de Julio et pense que c’est son défunt mari. Quand Marcela entre dans la chambre, elle voit que la chambre est vide. Marcela perd l’esprit et commence à tirer en disant que si c’est nécessaire, elle va tuer Julio une seconde fois. Renata l'entend derrière la porte. Francisco et Marisol se sont mariés. Victoria reçoit une lettre qui est supposée venir d’Eva. Dedans, Eva lui dit qu’elle va lui prendre son mari. Mais c'est Liliana qui a envoyé la lettre. Victoria devient furieuse et va la montrer à Daniel. Daniel dit à Victoria qu’Eva est incapable de lui envoyer quelque chose comme ça. Victoria demande à Daniel de lui affirmer qu’il n’a rien avoir avec elle, il finit par lui répondre qu’il a un fils avec elle.



Episode 173

Victoria accuse Eva de lui avoir envoyé la lettre. Eva lui assure qu’elle ne l’a pas écrite. Daniel dit à Victoria qu’il est le père de Pablito. Bruno persuade Marcela de signer les documents de la nouvelle agence de mannequinat. Un avocat engagé par Tomas informe Justa et Ricardo que Tomas leur a donnés la garde légal d’Adrian avant de mourir. Francisco et Marisol reviennent de leur lune de miel et apprennent la mort de Tomas. Marcela planifie d’empoisonner Pablito mais elle n'y parvient pas. Tout le monde va aux funérailles de Tomas.



Episode 174

Victoria s'en prend à Liliana. Marcela signe les documents pour Bruno. Elle avoue à Leonardo qu’elle voulait tuer Pablito. Debora rencontre Eva et Alicia mais Matilde lui demande de partir. Bruno va voir Victoria. Victoria jure que personne ne va lui prendre Daniel et qu’il ne sera jamais capable de la quitter.



Episode 175

Liliana dit à Daniel que Victoria est partie voir Bruno. Elle lui donne l’adresse de l’hôtel et le numéro de la chambre. Daniel va à l’hôtel et les surprend au lit. Daniel frappe Bruno puis s’en va. Bruno demande à Rosaura de lui apporter l’autorisation que Marcela a signée. Bruno planifie d’aller à la banque et prendre l’argent de Marcela puis partir vraiment très loin. Julio va chez Justa. Justa lui demande de partir. Marcela reçoit une boite avec une poupée et un mot. Sur le mot est écrit « meurtrière, je vais te détruire bientôt, Julio ». Marcela perd l'esprit et commence à tirer. Renata apparait.



Episode 176

Eva et Alicia trouvent une enveloppe avec les comptes-rendus des détectives privés que Debora a engagés pour retrouver ses filles. Cependant, Matilde leur dit que c'est un mensonge. Elle se sent coupable de leur avoir menti. Daniel à une gconversation avec Victoria et il lui dit qu’il veut divorcer. Il lui demande aussi de quitter la maison. Victoria lui répond que jamais elle n'acceptera le divorce.