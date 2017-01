Etudiants polynésiens, participez à une compétition en mandarin

La finale de la compétition Passerelle vers le chinois se déroule tous les ans, au début du mois de juillet en Chine, durant une semaine. La Passerelle vers le chinois est axée sur trois concours opposant les lycéens, les étudiants et les universitaires. Pour pouvoir y participer le candidat doit avoir au maximum 30 ans, ne doit pas avoir la nationalité chinoise, ne doit pas avoir la langue chinoise comme langue maternelle et doit être étudiant ou lycéen.



En France, chaque organisme régional (ici, l’Institut Confucius de l’UPF) sélectionne lors d’éliminatoires les meilleurs candidats qui participeront, un mois plus tard, à des épreuves préliminaires nationales organisées par l’Institut Confucius d’une grande ville et les 3 meilleurs candidats des épreuves nationales représenteront le pays lors du concours final en Chine.



Les inscriptions pour les éliminatoires en Polynésie sont ouvertes jusqu'au 20 février.