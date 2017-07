Études en métropole : les documents à fournir pour l'obtention de la carte vitale

Rédaction web avec communiqué

Les étudiants, nés en Polynésie française et venant faire leurs études en métropole sont invités à fournir les documents suivants : acte de naissance de moins de 3 mois, copie de la carte d'identité ou passeport.Ces pièces doivent être transmises à l’adresse mail suivante : secdel@delegation.gov.pf pour être immatriculé auprès de l’ 'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).Les dates limites d’envoi sont les 15 août, 15 septembre et 30 novembre. Trois échéances ont été arrêtées par l’INSEE pour traiter les dossiers qui seront transmis à ces dates. Aucun dossier ne sera traité après décembre.Les personnes nées en métropole ont été immatriculées au moment de leur naissance. Elles ne sont donc pas concernées par cette procédure.