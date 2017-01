BUZZ

Etre comme chien et chat

Mardi 24 Janvier 2017 à 09:55 | Lu 319 fois

BUZZ - Etre comme chien et chat. L'expression prend tout son sens lorsque l'on visionne cette vidéo. Ce chat n' apprécie pas du tout la vue d'un chien et lui fait savoir de la façon la plus explicite qui soit.





SOCIÉTÉ | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Festival des îles | Bodyboard