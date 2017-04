Eto sous les sunlights

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Il est, le premier artiste de cette génération à inaugurer le concept To'are. Et cette chance, Eto compte bien la saisir pour imposer son style. Ce soir, il rencontrera le public pour une heure de live, avec en playlist, de la musique de Bring, du reggae, du slow ou du métal."Ce concept de concert est ce que j'aimerais faire à long terme. Que les gens viennent me voir pour mes compositions, mon univers." souhaite l'artiste.To'are, est une reprise des concerts du petit théâtre. Et pour cette première édition, la maison de la culture, soutiendra deux artistes. L'établissement en partenariat avec le Pays, souhaite en aider d'autres. Dans l'avenir, il leur suffira de se rapprocher du Fare Tauhiti Nui.Vaiana Giraud responsable de la production et de la communication au TFTN, explique le concept. "La maison de la Culture participe à hauteur de 40 000 Fcfp pour les frais de communication, et on soutien également l'artiste pour les rendez vous média, le dossier de presse et les conférences de presse, de manière à ce qu'il y ait du monde". L'année prochaine, davantage de dates sont prévues.Eto sera donc en concert ce soir, à partir de 19 heures, sur le paepae a Hiro. Les billets sont en vente au TFTN au tarif de 800 Fcfp pour les enfants et de 1000 Fcfp pour les adultes.