BUZZ

Etats-Unis : la chaleur est telle en Arizona que les objets fondent

Mardi 27 Juin 2017 à 17:44 | Lu 2508 fois

INSOLITE - Ces derniers jours, une vague de chaleur s’est abattue sur l’état de l’Arizona aux Etats-Unis où les températures frôlent les 50 degrés et même plus au-dessus de l’asphalte des routes. Les habitants de la région postent de multiples photos pour montrer les effets des fortes températures sur le mobilier urbain et autres objets.

PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | TAHITI VA'A 2017 | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard