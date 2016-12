Etats-Unis : des détenus s'échappent... par les toilettes !

Rédaction web

Six détenus d'une prison du Tennessee aux Etats-Unis se sont évadés le jour de Noël. Ils ont profité du mauvais état de la tuyauterie pour démonter les toilettes et le lavabo de leur cellule. Ils sont ensuite passé par le trou pour s'enfuir..."Ils ont réussi à entamer facilement le béton et la plomberie", a ainsi indiqué le shérif du secteur, Armando Fonest, interviewé par WN CN. "Nous avons eu de nombreux incidents dans ces toilettes, notamment des fuites d’eau et des remontées d’égouts, ce qui a fragilisé les matériaux", a-t-il expliqué.5 des 6 détenus évadés ont rapidement été retrouvés. Le dernier serait toujours introuvable.