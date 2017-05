Etat de calamité naturelle déclaré pour Teva i Uta et Hitia’a O Te Ra

De fortes pluies se sont abattues sur les communes de Hitia’a O Te Ra et Teva I Uta, dans l’archipel des îles de la Société, le jeudi 30 mars 2017 et le vendredi 31 mars 2017. Ce phénomène météorologique exceptionnel a provoqué des crues, des inondations et des dégâts causés aux habitations.



Le Conseil des ministres a donc décidé de constater l’état de calamité naturelle des sinistres occasionnés par ces fortes pluies, à ces dates, sur les communes de Hitia’a O Te Ra et Teva I Uta, dans l’archipel des îles de la Société.



"Nous sommes entrés en phase d'indemnisation, par les aides multiples prévues par le gouvernement, mais nous avons besoin de cette reconnaissance en terme de calamité naturelle pour octroyer ces aides." , explique Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement. "Nous allons tenir à la fin de cette semaine, une nouvelle commission des aides aux sinistrés, que ce soit en matière de logement, d'agriculture, ou économique".