Escale Porinetia : Au cœur de la culture Paumotu avec le Nati Haga

Durant une semaine, les délégations de Fakarava, de Kaukura, de Apataki et de Niau vont échanger et partager leurs savoir-faire culturelle, autour des sports, des danses et des chants paumotu.



Les objectifs sont de renouer avec son passé et surtout intéresser la jeune génération sur les us et coutumes ancestraux. Le comité organisateur souhaite qu’au travers de cette rencontre, les traditions et la langue Paumotu perdurent.



Ce samedi, on célèbre le Nati Haga dans Escale Porinetia.



