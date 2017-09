Éruption au Vanuatu : l'entière population d'Ambae évacuée vers les îles voisines

Rédaction web

Le volcan de l'île d'Ambae n'est pas prêt de se calmer. Le niveau d'alerte est toujours de 4 sur une échelle de 5 pour le volcan Lombenben... Les autorités craignent une éruption importante.Des abris, nourriture et de l'eau allaient être envoyés à Ambae lorsque le gouvernement a finalement décidé de transférer toute la population vers les îles voisines de Pentecôte, Maewo, Santo et Malekula, selon le Vanuatu Daily Post. "Une évacuation en masse est nécessaire pour la sécurité des personnes", a déclaré le Premier ministre, Charlot Salwai. "L'activité volcanique de Lombenben continue d'augmenter, et ce n'est pas un bon signe (...) Il est préférable de sauver des vies maintenant". L'île d'Ambae compte plus de 10 000 habitants...Depuis plusieurs jours les gens fuient leurs habitations. Près de 7 000 personnes ont été déplacées. Certains ont rejoint leur famille mais beaucoup d'autres ont dû rejoindre des centres d'évacuation, qui se sont rapidement retrouvés débordés. Les familles qui ont trouvé refuge dans les abris devront les quitter avant le 6 octobre. Des terrains ont été mis à disposition par le gouvernement sur les îles voisines, afin d'accueillir les réfugiés.