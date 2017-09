Éruption au Vanuatu : état d'urgence officiel, les centres d'évacuation surpeuplés

Rédaction web

Le volcan situé sur l'île d'Ambae au Vanuatu est toujours en éruption, de niveau 4. Les évacuations se poursuivent et les autorités sont confrontées à un véritable défi. Les centres d'évacuation sont surpeuplés, mais les réfugiés ne cessent d'affluer, explique le Vanuatu Daily Post. La nourriture commence à manquer et l'eau potable aussi... Pour la Croix Rouge, il est nécessaire de mettre plus de centre d'évacuation en place, de fournir des tentes. Il y aurait actuellement 35 centres d'évacuation sur l'île, parfois insalubres.Près de 7000 personnes ont été déplacées. Certains trouvent refuge dans leur famille. Des produits de première nécessité ont été envoyés aux autorités mais l'eau reste la question cruciale. D'autant que les réfugiés devront peut-être rester longtemps dans leurs abris. "Les personnes peuvent être déplacées pendant une longue période, car ce type d'éruption peut durer indéfiniment. En 2005, les personnes ont été déplacées pendant trois mois", souligne Luke Johnston, expert en catastrophes et risques naturels.Des containers d'eau potable ont été envoyés sur l'îles mais le gouvernement cherche d'autres solutions. L'Etat d'urgence a été officiellement décrété, un appel à l'aide internationale a été lancé.