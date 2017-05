Eric Minardi: "La schizophrénie des Français, je ne la comprends pas bien"

Rédaction web avec Sam Teinaore

Pour Eric Minardi, représentant Te Nati et soutien à Marine Le Pen, interrogé samedi soir lors du dépouillement des votes à Punaauia "Je m'aperçois que tous ceux qui ont voté au premier tour pour les autres candidats, se sont mobilisés pour voter contre Marine Le Pen, et pour Emmanuel Macron".Selon le représentant frontiste en Polynésie, la victoire d'Emmanuel Macron à Punaauia, est due au report des voix, mais aussi au Tavini. "Je pense que le Tavini s'est mobilisé pour voter contre Marine Le Pen. Parce que des consignes ont été données, même si elles ne sont pas officielles."Rappellons que le Tavini avait appelé à l'abstention pour ce second tour, tout comme au premier. "Aujourd'hui, on se retrouve avec un Tapura et un Tavini qui votent ensemble" constate désabusé le représentant local du Front National, qui ne comprend pas "Comment des gens qui se sont mobilisés autant contre François Hollande veulent aujourd'hui encore cinq ans de 'hollandisme'. La schizophrénie des Français, je ne la comprends pas bien"