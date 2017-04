Eric Minardi: "Emmanuel Macron, c'est le candidat du système"

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Eric Minardi ne boude pas son plaisir, voir sa candidate se placer seconde derrière François Fillon en Polynésie avec 24 604 voix, soit 19 453 voix de plus qu'en 2012, le réjouit au plus haut point. "On est d'abord très satisfait que Marine Le Pen se qualifie pour le second tour en métropole et aussi de par les 24 604 voix acquises ici."Si Marine Le Pen a raflé autant de voix en Polynésie on peut en déduire, sans trop s'avancer, que l'appel de Gaston Flosse à soutenir Marine Le Pen, n'est pas pour rien dans ce résultat. Ce que ne conteste pas l'intéressé, sans toutefois le reconnaître de vive voix.Sa stratégie pour l'entre deux tours, "Essayer de convaincre les gens d'aller voter. Je pense que le Tapura va avoir de grandes difficultés à appeler à voter mr Macron, parce que Emmanuel Macron, c'est le candidat du système. c'est le candidat des 600 000 chômeurs de plus, c'est le candidat des centaines de millions d'Euros qui ont été dépensé en plus ", assène t-il.Poursuivant sa diatribe ,en l'axant sur le thème sécuritaire "Nos policiers doivent aujourd'hui être très inquiets, car avec lui, c'est le système Hollande qui va perdurer. On en prend encore pour cinq ans", Eric Minardi est décontenancé. "Les Français je ne les comprend pas". Insistant. "Si ils votent Emmanuel Macron, je ne les comprendrais pas. Encore plus ceux qui ont voté pour François Fillon."Argumentant. "Etre pour François Fillon, c'est être de droite. Voter Emmanuel Macron, c'est aller vers le parti socialiste. Vers la gauche. Cette gauche au bilan catastrophique".Pour le chef de file du Te Nati, le FN local, "Cinq ans de François Hollande, j'espère que ca va suffire pour les Français, qui vont enfin voter pour Marine Le Pen."