Erasmus : 15 étudiants polynésiens à la conquête du monde

Quinze jeunes du lycée hôtelier de Tahiti sont partis pour plusieurs mois de stage en Europe. Ils participent au programme Consortium Erasmus + de Polynésie qui mutualise les offres de stage entre lycées partout dans le monde. Entièrement financé par l’Union Européenne depuis 2013, il a déjà permis à 10 élèves de s’envoler vers l’étranger il y a deux ans.« Les étudiants ont une grande appréhension de l’inconnu liée à un manque de confiance en eux », explique la direction du lycée dans un communiqué. C’est pour eux une grande opportunité qui permet d’acquérir « une ouverture d’esprit, la connaissance d’autres cultures et une autre manière de travailler » , ajoute-elle.De plus en plus d’étudiants polynésiens osent franchir le cap. Selon le lycée hôtelier, « cette ouverture internationale est exigée dans ces métiers qui restent le 1er secteur d’emplois du fenua ».