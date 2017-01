Enquête exclusive : Jérusalem, quand la ville sainte se déchire

Magazine présenté par Bernard de la Villardière



C'est la ville la plus explosive de la planète : Jérusalem.

Depuis l'année dernière, la ville sainte connaît un regain de violences entre Juifs et Musulmans. « L'intifada des couteaux » a déjà fait plus de 30 morts côté israélien, 200 côté palestinien. Et dans les deux camps, les extrémistes gagnent chaque jour du terrain.



Le haut lieu des tensions religieuses, c'est l'Esplanade des Mosquées, appelée aussi Mont du Temple par les Juifs. Ce site sacré est géré par les Musulmans. Les Juifs n'ont pas le droit d'y prier, mais certains radicaux refusent de se plier aux règles. Le rabbin Yehuda Glick multiplie les provocations en organisant des visites sur le site musulman et la situation peut dégénérer à tout moment. Dès qu'un Juif met les pieds sur l'Esplanade, il est pris à parti par des Musulmans, notamment un groupe de femmes extrémistes appelé « les Morabitat » (« guerrières » en arabe). Agressions au couteau, assassinats en pleine rue, provocations systématiques… La ville sainte est au bord du chaos.



Pour éviter de vivre la peur au ventre, certains Juifs ont décidé d'apprendre à se défendre. Les cours de « krav maga » ou self-défense sont légion à Jérusalem. D'autres préfèrent s'armer, comme Sarah et son mari, professeur de pensée juive. Ces colons sont installés dans un quartier arabe de la ville. Ils vivent en vase clos dans une résidence ultra-sécurisée. Malgré l'hostilité de leurs voisins, pour eux, pas question de déménager. On compte désormais 125 colonies israéliennes sur le territoire palestinien. Ces installations juives inquiètent les Palestiniens installés dans les villes voisines, comme à Silwan où des recherches archéologiques juives ont détruit les fondations de leurs maisons et les ont obligés à quitter les lieux. Pourtant, malgré les condamnations de la communauté internationale, les colonies juives en terre palestinienne continuent de s'implanter.