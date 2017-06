FAITS DIVERS

Enquête : Bruno Marty en garde à vue à la DSP

Mercredi 21 Juin 2017 à 15:52 | Lu 401 fois

JUSTICE - Le directeur du Laboratoire des travaux publics et ex ministre des Transports, Bruno Marty, a été placé en garde à vue, ce mercredi après-midi à la DSP dans le cadre de deux enquêtes préliminaires distinctes, révèle Radio 1 : Le premier dossier concerne la TEP et le second, la société Spres.





PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | VA'A | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard