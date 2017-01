English project : apprendre l'anglais gratuitement, en ligne, avec de vrais professeurs

M.K

Ils viennent de tous pays et ont un projet : un site internet pour apprendre l'anglais gratuitement. Il y a peu, Sandrine, qui vit en Polynésie, lançait un appel sur les réseaux sociaux. Elle est à la recherche de professeurs d'anglais au fenua : "Hello les amis,Je fais partie d'un groupe de discussion en anglais sur WhatsApp et nous sommes sur la réalisation d'un site web pour donner une chance à tout le monde d'apprendre l'anglais gratuitement. (...) Nous avons encore besoin de professeurs, donc si vous parlez anglais ou si l'aventure vous tente, rejoignez-nous !"Depuis, l'annonce a fait le tour de la toile polynésienne. "C'est un professeur d'anglais au Canada qui a eu envie de monter ce projet" explique la jeune femme à Tahiti Nui télévision. Ce professeur, Elwin, a eu envie de réunir les connaissances de plusieurs enseignants pour donner une chance à tous d'apprendre l'anglais facilement.Via les réseaux sociaux, plusieurs personnes de différents pays (Russie, Turquie, Brésil, Polynésie, Etats-Unis, Arabie saoudite, Indonésie...) ont rejoint le projet. Ils sont une dizaine de professeurs, tous bénévoles, à avoir adhéré au "English project".Concrètement, le site internet , qui devrait ouvrir la semaine prochaine, proposera des leçons d'anglais gratuites en ligne. Des calendriers seront établis par niveau. À chacun de choisir de suivre des cours pour débutant, avancé ou expert.