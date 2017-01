Enfant décédé le soir du Réveillon : le procès repoussé, un juge d’instruction saisi

J-B. C.

Le procès de cet entrepreneur de 52 ans s’est pourtant ouvert au tribunal ce lundi après-midi. Le procureur a d’ailleurs pris des réquisitions, réclamant trois ans de prison ferme à l’encontre du mis en cause qui avait bu le soir du drame.Mais l’avocat de celui-ci, Me Gilles Jourdainne, a fait valoir que le dossier comportait des "lacunes" ne permettant pas de l’appréhender dans son ensemble. Il a donc demandé au tribunal un supplément d’informations."Est-ce que cet enfant a surgi entre deux véhicules ? Pouvait-on le voir du haut du 4x4 ? Ce sont des questions qui viendraient aider la compréhension du tribunal ", a-t-il argué.Et ce dernier s’est rangé à son avis en constatant que l’affaire nécessitait des "investigations approfondies". Il a donc renvoyé le dossier au procureur de la République afin qu’il saisisse un juge d’instruction à qui l’affaire sera confiée.Le quinquagénaire doit être présenté au magistrat dans le courant de la soirée, ce lundi, puis au juge des libertés et de la détention chargé de décider de son maintien, ou pas, à Nuutania pour la suite de l’enquête.