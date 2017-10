Encore des accidents de scooters ce week-end

Rédaction web

Deux jeunes hommes se sont percutés, l'un à vélo et l'autre à scooter, samedi vers 18h30 à Tiarei, selon la gendarmerie. Et dimanche matin, vers 5h, un autre autre a lourdement chuté à scooter à Uturoa. Il n'a cependant pas été évasané et est soigné à Raiatea.La victime de l'accident de vendredi soir à Tiarei , elle, est toujours dans un état critique au CHPF du Taaone, selon la gendarmerie.