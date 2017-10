En trente ans, près de 80 % des insectes auraient disparu en Europe

Rédaction web

Cette étude, montre en outre que le déclin des abeilles domestiques, très médiatisé par le monde apicole, n’est que la part émergée d’un problème bien plus vaste. "Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76 % en moyenne et jusqu’à 82 % au milieu de l’été, dans les aires protégées allemandes, en seulement vingt-sept ans".écrit Caspar Hallmann de l'université Radboud, Pays-Bas.Selon les scientifiques, le facteur majeur permettant d’expliquer un effondrement aussi rapide, , est l’intensification des pratiques agricoles (pesticides, engrais de synthèse, etc.).Si l'étude a été réalisée en Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui ont des systèmes agricoles semblables, devraient être dans la même situation, ce qui laisserait présager une catastrophe écologique imminente.Selon les chercheurs, l'effondrement rapide de l’entomofaune a un impact de grande magnitude sur l’ensemble des écosystèmes , les insectes formant l’un des socles de la chaîne alimentaire.