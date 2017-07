En juillet : dites non aux sacs plastique à usage unique

Depuis 2013, Jerry Biret, co-présentateur du JT Vert sur TNTV, et très impliqué dans les actions grand public de sensibilisation à la protection de l'environnement, organise l'opération : "Plastic Free July Tahiti". Une opération pour inciter la population à limiter voire stopper, sa consommation de sacs plastique à usage unique.Ces plastiques « à usage unique » sont les sacs de caisse et de provisions, les gobelets et les tasses, les pailles et les couverts, mais aussi les emballages... En gros tout ce qui est destiné à n’être utilisé qu’une fois puis jeté.Pendant toute la durée du défi, il faudra conserver, dans un « Sac de Dilemme », tous les plastiques à usage unique que l’on n’a pas pu éviter d’acheter puis, à la fin du défi, partager la photo sur la page Facebook Plastic Free July Tahiti , accompagnée du hashtag #SacDeDilemme Inscrivez-vous sur http:// www.plasticfreejuly.org/