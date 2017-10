En images : la remise de médaille pour acte de courage et de dévouement

Le discours du haut-commissaire René Bidal :



"Dès après la nuit terrible du 22 janvier, j’avais mesuré le comportement héroïque de certains résidents des vallées qui n’avaient pas hésité, au péril de leur vie, à permettre la mise à l’abri de malades, de personnes âgées ou d’enfants. Grâce à leurs interventions diligentes aucun mort ni blessé grave n’est à déplorer.

C’est donc avec émotion, bonheur et reconnaissance que je vais procéder à la remise de médailles pour acte de courage et de dévouement. Il s’agit de mettre à l’honneur ces actes spontanés de solidarité qui se sont manifestés avec le cœur et sans compter en attendant l’arrivée des professionnels des secours.

Bien sûr, je suis bien conscient que de très nombreux autres gestes de solidarité, de soutien et d’aide ont été réalisés, lors de ces événements, par beaucoup d’anonymes et des congrégations religieuses qui ont permis de mettre des familles entières à l’abri. Cette médaille exprime une gratitude tout particulière envers ceux qui ont risqué leur vie pour en sauver d’autres. Je souhaitais, au nom de l’Etat, leur exprimer ma profonde reconnaissance.

Cette cérémonie sera également l’occasion de distinguer un agent de la police technique et scientifique, affecté en Polynésie française, qui s’était particulièrement investi dans l’enquête lors de l’attentat de Nice, en juillet 2016 et qui a côtoyé l’indicible."