"En Marche" pour les candidats Tapura

Rédaction Web avec communiqué

"En ce qui concerne les trois circonscriptions, nous invitons nos adhérents et sympathisants à accorder leur suffrage en faveur des candidats suivants : Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell.", expliquant, " Il s’agit pour notre mouvement de soutenir les députés engagés à siéger au sein de la Majorité Présidentielle d’Emmanuel Macron".Concernant les candidats Tahoeraa, "En raison du soutien qu’ils ont apporté au Front National à l’occasion de l’élection présidentielle, la République en Marche Polynésie s’oppose aux candidats Tahoeraa Huiraatira (Teura Iriti et Moana Greig)".Quant au candidat du Tavini, "Moetai Brotherson dernier candidat encore en lice du Tavini Huiraatira, entend exploiter son improbable élection à l’Assemblée Nationale sous forme tribune anti républicaine. La République en Marche Polynésie est statutairement et fondamentalement attachée à la République Française et au maintien de notre pays en son sein. Le Palais Bourbon n’est pas l’antichambre de l’assemblée générale de l’ONU."