En Marche contre l'abstention

Rédaction Web avec communiqué

Pour les soutiens d'Emmanuel Macron, "Ce parti polynésien qui se dit 'de gauche' ose mettre sur le même plan le danger présenté par les 'idées rétrogrades et racistes' du Front national et celui que présenterait le 'capitalisme sauvage prédateur'… ".Pour le mouvement En Marche Polynésie "Les menaces que les idées du FN font peser sur la démocratie ne sont pas de même nature que les inconvénients du capitalisme, auquel nous sommes soumis depuis bien longtemps et qu’Emmanuel Macron, non seulement ne veut pas aggraver, mais au contraire veut réguler".Poursuivant, " En nous incitant à l’abstention, le Ia Mana te Nunaa se trompe de combat et joue le jeu malsain et dangereux du recul démocratique souhaité par le FN. Le droit de vote a été une avancée démocratique déterminante et irremplaçable, obtenue de haute lutte, il y a peu de temps à l’échelle de notre histoire".De plus, pour En Marche Polynésie, "pour des électeurs de gauche, ceux du Ia Mana et Nunaa comme ceux de Jean-Luc Mélenchon, c’est un mauvais calcul stratégique de ne voter qu’à moitié contre Mme Le Pen en s’abstenant. Plus le score du Front national au second tour de la présidentielle sera élevé, plus il risque de prendre des voix aux autres partis 'républicains' lors des élections législatives."Pour les soutiens à Emmanuel Macron, "S’abstenir ne relève pas de la sagesse, c’est au contraire une folie, une désertion, une sorte de suicide démocratique".