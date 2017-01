Emplois fictifs : 1 an de prison avec sursis et 2 millions d'amende pour Gaston Tong Sang

Rédaction web

La justice reproche aux trois hommes d'avoir employé des personnes en 2008, plus en fonction de leur accointance politique que de leurs réelles compétences. Elles étaient employées au ministère des Sports de Clarenntz Vernaudon et au ministère de l'Agriculture de Fernand Roomataaroa.Ce mardi, Gaston Tong Sang a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 2 millions de Fcfp d'amende. Fernand Roomataaroa écope de 8 mois de prison avec sursis et 1 million de Fcfp d'amende. Clarenntz Vernaudon est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp.