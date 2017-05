Emmanuel Macron officiellement investi président de la République

Rédaction Web avec AFP

"Aujourd'hui, en ce dimanche 14 mai, en cet instant précis où vous prenez vos fonctions, nous vous présentons nos félicitations les plus sincères", a déclaré le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, lors de la cérémonie organisée à l’Elysée.Emmanuel Macron a assuré qu'il ne "céderai[t] sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français", dans son discours d'investiture lors duquel il a exposé son ambition de "rendre aux Français leur confiance en eux"."La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. (...) Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné: l'audace de la liberté, l'exigence de l'égalité, la volonté de la fraternité", a poursuivi M. Macron.Après la cérémonie d'investiture à l'Elysée, le nouveau chef de l'Etat a quitté, entre deux averses, le palais présidentiel par la Grille du coq et a pris place à bord d'un "Command car", véhicule traditionnellement utilisé par le président de la République pour passer les troupes en revue lors du défilé du 14 juillet.Il a ainsi remonté l'avenue des Champs-Elysées, saluant les spectateurs présents en rangs clairsemés puis a terminé les derniers mètres du trajet à pied avant de rendre hommage au Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.Le nouveau président s’est ensuite rendu dans l’après-midi à l'hôpital militaire Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine), au chevet de soldats français grièvement blessés lors d'opérations militaires.Ce lundi, Emmanuel Macron nommera son Premier ministre, au lendemain de sa prise de fonctions, a confirmé son entourage.Le nom d’Édouard Philippe, député-maire LR du Havre (Seine-Maritime), est celui qui circule le plus souvent pour Matignon. Selon plusieurs sources, il se prépare activement pour ce poste.