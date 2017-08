SOCIÉTÉ

Embellie au premier trimestre 2017

Mardi 1 Août 2017 à 09:24 | Lu 121 fois

ECONOMIE - L'ISPF vient de mettre en ligne son point conjoncture pour le premier trimestre 2017. Pour l'institut, l’emploi et la consommation des ménages sont bien orientés. La situation des entreprises s’améliore, l’activité touristique et celles liées aux soutiens des entreprises se maintiennent. On enregistre le meilleur score depuis 2011 dans le secteur automobile concernant le de nouvelles immatriculations.

SOCIÉTÉ | TAHITI VA'A 2017 | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB