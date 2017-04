Elsa Grether ou le violon en passion

Rédaction Web avec Tamara Sentis

Elsa Grether est ce qu’on appelle une musicienne de premier plan. Elle est en visite à Tahiti pour la première fois, afin de nous faire découvrir sa passion : le violon.Mercredi et vendredi, elle montera sur scène pour interpréter, non pas les grands classiques, mais des œuvres modernes pour la plupart méconnues."Ce sont des extraits de mon dernier disque qui sortira début juin. C'est un disque extrêmement varié qui fait référence aux mille facettes du violon."De Jean Sébastien Bach à Tôn Thât Tiet, compositeur vietnamien contemporain, en passant par Eugène Ysaye et Aram Khatchatourian, c'est un véritable tour du monde musical, que présentera Elsa Grether lors de ses concerts sur le fenua."En tant qu'interprète, on respecte fidèlement la partition, l'esprit du compositeur et son intention. Mais on doit mettre aussi beaucoup de nous mêmes, notre vécu. C'est cela l'interprétation. Une recherche intérieure"Elsa Grether donnera également une master class jeudi, auprès des 80 élèves qui apprennent le violon au conservatoire de Tipaerui. "C'est important pour ces élèves d'avoir une oreille extérieure et des conseils, et jouer pour d'autres gens. Je leur donnerai quelques conseils techniques."