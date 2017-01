Elle tient toute seule et vous suit comme votre ombre

Rédaction Web



Grâce à la technologie Riding Assist mise au point par Honda, plus besoin de poser le pied à l’arrêt ou de sortir la béquille lorsque vous souhaitez stationner à deux roues. L'engin est également capable de vous suivre en mode piéton pour sortir de votre garage. Si les vrais motards, les durs, les tatoués, ne verront pas l'utilité de cette avancée technologique sinon qu'un gadget à destination des geeks, le constructeur espère attirer un nouveau public et convertir les possesseurs de scooters à trois roues habitués à ne plus poser le pied à terre au feu rouge. Aucune date de commercialisation n’a été annoncée.