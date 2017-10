Elle montre l'iPhone X en vidéo, son père se fait virer d'Apple

La semaine dernière, Ken Bauer, un ingénieur d'Apple, a laissé sa fille filmer l'iPhone X pour sa chaîne YouTube. La vidéo a été faite dans la cafétéria d'Apple. On voit le père payer avec son téléphone et le tendre à sa fille qui se met à expliquer en vidéo les différentes fonctionnalités de l'appareil.



Problème : même si Apple avait déjà présenté l'iPhone X aux médias (qui ont fait des vidéos, photos, largement diffusées), la société n'a pas apprécié qu'un de ses ingénieurs laisse un appareil entre les mains d'une jeune YouTubeuse, sans autorisation. D'autant qu'il pourrait s'agir d'un appareil pré-production. Apple a rapidement demandé le retrait de la vidéo et a tout simplement licencié l'ingénieur.