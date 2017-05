Elena VATEITEI rameuse de la délégation de Fiji

Depuis son adhésion au Takia Outrigger Canoe Club, elle excelle dans le sport. Elle a commencé à faire de la compétition et a remporté la division U19 dans les événements de sprint et de marathon.



Elenoa a gagné la division des filles U19 de l'année dernière et a ouvert la division marathon féminine. Elle a terminé dans les trois premiers aux épreuves de sprint lors des compétitions locales.



En 2015, alors que Elenoa avait encore 16 ans, elle a été choisie pour représenter les Fidji dans l'équipe féminine Va'a aux Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était son premier événement international et la première fois qu'elle quittai Fidji.



Elenoa était membre de l'équipe des filles U19 qui a atteint les demi-finales dans la compétition internationale au Championnat World Sprints en Australie. Elenoa a également participé à la compétition V1 dans les événements U19 et open women. Elle est arrivée jusqu'aux demi-finales de la division féminine ouverte et est rentré à la maison avec les meilleurs résultats des entrées de Fidji.



L'espoir est sur cette jeune femme car Elenoa participera à l'épreuve marathon V1- 16km où elle représentera le pays dans la division U19 lors du premier événement mondial à Tahiti en juin 2017.



Elle forme actuellement six sessions par semaine sur l'eau et trois autres sessions dans la salle de gym. Elenoa s'entraine également avec l'équipe féminine principale et aussi avec le vétéran - Salome Tabuatalei sur l'eau. Ces femmes participeront également au World Distance Championship.



"Je sais qu'elle a le potentiel d'être un paddler de classe mondiale. La compétition à ces événements lui donnera une exposition internationale qui va certainement l'aider à atteindre ses objectifs et à lui donner confiance en elle pour les compétition au niveau élite. Les préparatifs ont parfois été difficiles parce que je veux qu'elle ait le juste équilibre entre le travail scolaire et la formation" a déclaré Reiher.