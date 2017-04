Elections : les couleurs des partis ne s’affichent plus comme avant

Rédaction Web

A Papeete, un conseiller-maître honoraire à la cour des Comptes, nommé délégué du Conseil constitutionnel, était d’ailleurs présent dans les bureaux de vote pour s’assurer du bon respect des règles électorales. Ce qui passe par un impératif de neutralité des opérations. Fini donc les drapeaux et tee-shirt aux couleurs des différentes formations comme les Polynésiens en avaient l’habitude.Une consigne respectée dans les principaux lieux de vote. A Pirae, les militants qui assurent l'animation musicale ont mis des chemises à fleurs de toutes les couleurs. A Papeete non plus, aucune couleur ne domine. Il y a bien deux drapeaux Tau Hotu Rau qui s'agitent à l'extérieur de l'école Mamao, mais à l'intérieur, Tauhiti Nena et ses proches accueillent les électeurs en blanc. Les principaux leaders et les maires ont choisi une couleur neutre.Le délégué du Conseil constitutionnel, Paul-Henri Ravier, avec l'aide de magistrats locaux qu'il a lui-même désigné, doit ainsi faire le tour des bureaux de vote de Tahiti pour vérifier le respect des règles.